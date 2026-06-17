«فرانكلين تمبلتون» توسّع حضورها في الإمارات

أعلنت «شركة فرانكلين تمبلتون لإدارة الاستثمارات»، أمس، حصول كيانها في أبوظبي على التراخيص اللازمة من هيئة سوق المال في الإمارات، لتعزز بذلك حضورها في المراكز المالية الثلاث في الدولة، وهي: أبوظبي البر الرئيسي، وأبوظبي العالمي «ADGM»، ومركز دبي المالي العالمي.

وقال رئيس أعمال «فرانكلين تمبلتون» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأميركتين، (باستثناء الولايات المتحدة)، ماثيو هاريسون: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لقطاع إدارة الأصول، ويتطلب تحقيق النجاح المستدام في السوق المحلية بناء علاقات وثيقة مع العملاء وفهم أولوياتهم، ويأتي الإنجاز تأكيداً لالتزامنا الراسخ تجاه دولة الإمارات، كما أنه يعزز قدرتنا على تقديم نطاق أوسع من الحلول والخدمات الاستثمارية للمتعاملين معنا».

من جانبه، قال رئيس أعمال «فرانكلين تمبلتون» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا رئيس المؤسسات الرسمية العالمية، سانديب سينغ: «مع توسع حضورنا ليشمل المراكز المالية الثلاث في الإمارات، أصبحنا في موقع يتيح لنا خدمة المتعاملين عبر الأطر التنظيمية الرئيسة في الدولة، إلى جانب تعزيز قدرتنا على تسخير الخبرات الاستثمارية العالمية لتلبية الأولويات المحلية، بما في ذلك حلول الادخار لمرحلة التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة».

وتتمتع «فرانكلين تمبلتون» بحضور في دولة الإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، حيث واصلت خلال هذه الفترة توسيع نطاق أعمالها وتعزيز علاقاتها مع المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة. ويؤكد تأسيس الكيان الجديد في أبوظبي استمرار استثمارات الشركة في دولة الإمارات، وثقتها بالدور المتنامي الذي تؤديه الدولة كمركز مالي عالمي رائد.

وتصبح «فرانكلين تمبلتون» أول شركة عالمية لإدارة الأصول لديها حضور في جميع المراكز المالية الثلاث في دولة الإمارات، ما يعزز قدرتها على خدمة العملاء من خلال توفير وصول أوسع نطاقاً إلى الأسواق.