«ديوا» تطلق حملة صيفية لتعزيز كفاءة الاستهلاك

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) حملتها التوعوية الصيفية السنوية، تحت شعار «استمتع بأجواء أكثر استدامة هذا الصيف»، لحث المتعاملين على الاستفادة من السبل التي توفرها الهيئة لتمكينهم من إدارة استهلاك الكهرباء والمياه بذكاء وكفاءة خلال أشهر الصيف، وتسليط الضوء على مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي توفر بيانات فورية تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استدامة.

وتتضمن الحملة أنشطة توعوية وتفاعلية، كما تُسلّط الضوء على الخدمات والحلول الذكية التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم بشكل استباقي، واتخاذ الإجراءات المناسبة، لتحسين كفاءة الاستهلاك.