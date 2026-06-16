الاتحاد للطيران تطلق 4 وجهات جديدة وتعيد تشغيل 5 خطوط موسمية في أضخم صيف لها

تدخل الاتحاد للطيران موسمها الصيفي الأضخم على الإطلاق، حيث تُسيّر أكثر من 300 رحلة يومياً، مع تحقيق أرقام قياسية في عدد الركاب، وإطلاق أو إعادة تشغيل تسع وجهات جديدة خلال أيام، واستمرار تسارع الطلب على السفر من وإلى وعبر أبوظبي.

وقال بيان صحافي إن الإنجاز يأتي في ظل استمرار الاتحاد للطيران في مسار نموها السريع، مع ارتفاع القدرة الاستيعابية خلال الصيف بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعومةً بأسطول طائرات نما بمقدار 23 طائرة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع تشغيل الرحلات بنسبة إشغال تقارب 90%، تشهد الشركة طلباً قوياً عبر شبكتها التي تمتد من آسيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط.

ودشّنت الشركة في الفترة ما بين 11 و14 يونيو 2026، بنجاح أربع رحلات جديدة تربط أبوظبي بكراكوف، وبالما دي مايوركا، ودمشق وزنجبار، كما سترحب هذا الأسبوع بعودة خمس وجهات موسمية شهيرة: ميكونوس ومالقة من 15 يونيو، وسانتوريني من 16 يونيو، ونيس من 19 يونيو، والعلمين من 16 يوليو.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن الاتحاد للطيران تنقل اليوم عددًا أكبر من الضيوف المسافرين إلى وجهات أكثر من أي وقت مضى مع تشغيل أكثر من 300 رحلة يومياً لربط أبوظبي بوجهات أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف: "خلال هذا الأسبوع وحده، أطلقنا أربع وجهات جديدة، ورحبنا بعودة خمس وجهات موسمية، مما يدل على قوة الطلب على شبكتنا وسرعة نمونا، مع دخولنا ذروة موسم السفر الصيفي، نقدم برنامجنا الصيفي الأكثر طموحًا على الإطلاق بدعم من 23 طائرة إضافية والطلب القوي من جميع أنحاء العالم، ونواصل نمونا بثقة، مع توسيع شبكة وجهاتنا، وزيادة طاقتنا الاستيعابية، لجذب المزيد من الزوار إلى أبوظبي".

ولدعم الطلب المتزايد على السفر إلى أبوظبي، وتسهيل تجربة السفر إليها، أطلقت الاتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تأميناً طبياً مجانياً للمسافرين الدوليين القادمين إلى أبوظبي على متن رحلات الاتحاد. وتتيح المبادرة، المتوفرة من يوليو إلى ديسمبر 2026 وتديرها الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، للمسافرين المؤهلين تغطية طبية تصل إلى 15 يوماً في دولة الإمارات، بما في ذلك المسافرون الذين يستخدمون برنامج التوقف في أبوظبي من الاتحاد للطيران والذي يستمر في جذب أعداد متزايدة من الزوار إلى أبو ظبي من خلال تحويل رحلة العبور إلى عطلة قصيرة.