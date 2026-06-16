غرفة الشارقة تعزز سلاسل الإمداد ودعم القطاع الخاص

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامها بمواصلة دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، مُشيدةً بإطلاق الممر اللوجستي المتكامل الذي يربط موانئ إمارة الشارقة بموانئ سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية، بوصفه ركيزةً استراتيجيةً تُعزز انسيابية حركة التجارة، وتُوفر خيارات لوجستية متنوعة أمام قطاع الأعمال، وأكدت حرصها على دعم الشركات للاستفادة القصوى من هذه المنظومة اللوجستية المتقدمة التي تُسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته غرفة الشارقة بمقرها، برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، وحضره عدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.