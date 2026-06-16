«كهرباء دبي» تتصدر قائمة «أفضل بيئة عمل» في الإمارات

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي، مجدداً، شهادة «أفضل بيئة عمل» التي تمنحها الهيئة الأميركية «Great Place to Work» بالشراكة مع مجلة «فورتشن»، وذلك استناداً إلى تقييم وتحليل شامل ومستقل أجراه معهد «Great Place to Work» في دولة الإمارات، وتصدرت الهيئة المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات ضمن فئة الجهات الحكومية لعام 2025، كما جاءت في المركز الأول ضمن فئة المؤسسات الكبرى لعامي 2025 و2026.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نؤمن بأن رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤيتنا وطموحاتنا المستقبلية، ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة عمل تُمكّن الموظفين وتُلهمهم وتُعزز قدرتهم على الابتكار والإبداع».

وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة تميز مستدامة، حيث حصلت الهيئة على اعتماد (أفضل بيئة عمل) سنوياً منذ عام 2019، والحفاظ على هذا التميز على مدار السنوات، وتحقيق مراكز متقدمة ضمن عدة فئات، يجسد الثقافة المؤسسية الإيجابية والملهمة التي تقوم على الثقة، والتعاون، والابتكار، والسعي الدائم نحو التميز».

وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور يوسف الأكرف: «يعكس هذا التقدير نجاح الهيئة في ترسيخ منظومة عمل متكاملة تضع الموظف في صميم أولوياتها، وحرص الإدارة العليا على تعزيز سعادة الموظفين، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي».