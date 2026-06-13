«دبي المالي» يقفز 3.84%.. ويسجل مكاسب يومية بـ 37.75 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات، أمس، مرتفعاً بنسبة 3.84%، أو ما يعادل 220.16 نقطة عند مستوى 5954.04 نقطة، بدعم من أسهم القطاعات القيادية، وعلى رأسها العقارات والبنوك والصناعة، مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ جلسة 8 أبريل الماضي.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 975.616 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ937.863 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 37.75 مليار درهم.

ودعم أداء السوق صعود أسهم القطاعات القيادية، وفي مقدمتها أسهم قطاع العقارات بـ7.01%، والبنوك بنسبة 4.55%، والصناعة بـ3.57%، والمرافق العامة بـ2.09%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الكمالية بـ1.05%.

وخلال تعاملات، أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 147.36 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 660.38 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 513.01 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي سيولة جاوزت 1.39 مليار درهم، بعد التداول على نحو 325.32 مليون سهم، وتنفيذ 27 ألفاً و40 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«طلبات»، و«العربية للطيران»، و«بنك دبي الإسلامي» على نسبة تتجاوز 75.6% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس، وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.054 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.394 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 575.54 مليون درهم، ليستحوذ بذلك على 41.27% من سيولة السوق، مرتفعاً 8.33% عند 11.7 درهماً للسهم، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة، أول من أمس، استعدادها للكشف قريباً عن مشروع عمراني متكامل جديد في قلب دبي، باستثمارات تطويرية تبلغ 200 مليار درهم.

فيما جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات بلغت 163.72 مليون درهم، مرتفعاً 7.97% عند 28.7 درهماً، وحلّ سهم «إعمار للتطوير» ثالثاً بتداولات بلغت 82.29 مليون درهم، صاعداً 7.93% عند 14.14 درهماً للسهم.

وجاء سهم «طلبات» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 77.03 مليون درهم، في حين جاء سهم «العربية للطيران» خامساً بقيمة تداولات بلغت نحو 74.34 مليون درهم، مرتفعاً 6.19% عند 5.14 دراهم للسهم، وحلّ سهم «بنك دبي الإسلامي» سادساً بتداولات بلغت نحو 73.04 مليون درهم عند 7.81 دراهم للسهم، مرتفعاً 7.57%.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 2.71%، أو ما يعادل 259.46 نقطة، ليغلق عند مستوى 9804.97 نقاط.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.854 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.782 تريليون درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 72.6 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 2.36 مليار درهم، بعد التداول على نحو 507.7 ملايين سهم، وتنفيذ 46 ألفاً و534 صفقة.

. 1.39 مليار درهم سيولة أسهم «دبي المالي» في جلسة واحدة.

. سهم «إعمار العقارية» يرتفع 8.33% بدعم إعلانها عن مشروع عمراني في دبي بـ200 مليار درهم.