«إيه إتش إس» تستحوذ على «شانغريلا» مقابل 1.1 مليار درهم

كشفت شركة «إيه إتش إس» العقارية (AHS Properties)، المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، أنها استكملت صفقة استحواذ على فندق «شانغريلا» مقابل 1.1 مليار درهم، في صفقة قالت إنها تصنف واحدة من أضخم الصفقات العقارية المرتبطة بأصل منفرد في السنوات الأخيرة.

وأفادت الشركة بأن هذه الصفقة، التي تمت عبر الاستحواذ على العقار من «شركة مِسماك لإدارة الأصول» (Mismak Asset Management)، تجسد رؤية استثمارية تصنف ضمن أحد أكثر الرهانات الاستراتيجية تركيزاً من القطاع الخاص على «شارع الشيخ زايد»، وقدرته على تحقيق نمو مستدام خلال العقد المقبل.

وأضافت أنه بانضمام فندق «شانغريلا» إلى كل من برج «إيه إتش إس» (AHS Tower)، و«إيه إتش إس سيتي» (AHS City)، ترسخ هذه الأصول الثلاثة ركيزة استراتيجية لطموحات الشركة المتمثلة في بناء حضور نوعي ومتميز على امتداد شارع الشيخ زايد، كما تشكل هذه الأصول مجتمعة حصة مؤثرة من محفظة مشروعات «إيه إتش إس» العقارية المستقبلية التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 50 مليار درهم بحلول نهاية عام 2026.

وقال المؤسِّس الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إتش إس» العقارية، عباس سجواني: «لم تكن هذه مجرد صفقة لشراء فندق، وإنما خطوة استراتيجية للاستحواذ على موضع استثماري ضمن محور حيوي يستقطب طلباً عالمياً واسع النطاق»، وأضاف: «تمثل هذه الصفقة أكثر من مجرد عملية استحواذ، إذ تعبر عن ثقتنا العميقة بمستقبل دبي وقوة قطاعها العقاري، وبقدرتها المستمرة على استقطاب رؤوس الأموال العالمية».

وتابع سجواني: «يقع فندق شانغريلا على أرضٍ لن يعاد طرحها أو تطويرها مجدداً، حيث شكل بناء أول مجموعة من فنادق الخمس نجوم على شارع الشيخ زايد، مرحلة استثنائية واحدة تمت قبل أكثر من عقدين من الزمن، وعليه فإن هذه الصفقة ليست قابلة للتكرار، سواء بالنسبة لنا أو لأي طرف آخر في السوق، وهو ما يعزز جدواها الاستراتيجية».

وأكدت «إيه إتش إس» العقارية أنه لم يترتب أي تأثير لهذه الصفقة في سير العمل اليومي بالفندق، حيث سيواصل الضيوف الاستمتاع بالمستوى المتميز للخدمة وحسن الضيافة الاستثنائي الذي اعتادوا عليه، والذي أكسب المنشأة سمعتها، كما تبقى هذه الملكية جزءاً أساسياً ضمن المحفظة الفاخرة لشركة «إيه إتش إس» العقارية على شارع الشيخ زايد.