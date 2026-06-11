«غرفة دبي» تطلق مجموعة عمل للمقاولات

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، عن تأسيس مجموعة عمل دبي للمقاولات، بهدف دعم الشركات العاملة في قطاع المقاولات، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، إلى جانب توفير مظلة تمثيلية موحدة تُعنى بمتابعة مصالحها وقضاياها.

وذكرت الغرفة، في بيان، أن المجموعة ستعمل على توسيع قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لبحث الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات، والمساهمة في طرح المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز استدامة نمو القطاع على المدى الطويل، وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «تأسيس مجموعة عمل دبي للمقاولات يجسد التزام غرفة تجارة دبي بدعم القطاعات الاستراتيجية، التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».

وأضاف: «يأتي إطلاق المجموعة في ظل أهمية قطاع المقاولات باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، ومحركاً رئيساً لمشروعات البنية التحتية والتطوير الحضري التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز جودة الحياة في دبي».

وأوضح لوتاه أن «الهدف من تأسيس المجموعة توفير منصة فاعلة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين الشركات العاملة في قطاع المقاولات والجهات المعنية، بما يسهم في استشراف الفرص المستقبلية، ومعالجة التحديات، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بتنافسية القطاع وكفاءته، بما يواكب طموحات دبي التنموية وأهدافها الاقتصادية طويلة الأمد».

بدوره، قال رئيس مجموعة عمل دبي للمقاولات، عبدالله سعيد النابودة، إن «قطاع المقاولات والإنشاءات شكل محركاً أساسياً في مسيرة التنمية التي شهدتها دبي، حيث نجح على مدار عقود في تطوير البنية التحتية والمجمعات السكنية والمشروعات العملاقة التي شكلت الدعامة الرئيسة للتقدم الاقتصادي في الإمارة».

وأضاف أن «تأسيس المجموعة يأتي ليترجم التزام العاملين في هذا القطاع الحيوي بتعزيز التعاون المشترك، والارتقاء بالمعايير المهنية، وتبني رؤية موحدة تستشرف المستقبل وتواكب التطلعات الطموحة للقيادة الرشيدة».

ولفت النابودة إلى أن قطاع المقاولات لم يكن مجرد أداة للبناء، بل كان مساهماً رئيساً في تحويل دبي إلى نموذج عالمي يُحتذى به في التنمية الاقتصادية، والتميز العمراني، والابتكار، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في إبهار العالم من خلال تقديم بنية تحتية ومشاريع تنموية ذات مستوى عالمي.

وحول الأهداف الاستراتيجية للمجموعة الجديدة، بيّن النابودة أن هذا الكيان يمثل منصة تجمع رواد الأعمال وقادة الصناعة حول هدف مشترك يتلخص في تعزيز التنافسية من خلال ترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات الإنشائية الضخمة، إضافة إلى رفع المعايير المهنية عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات البناء والتشييد، إلى جانب ضمان الاستدامة من خلال تبني حلول وممارسات تدعم استدامة القطاع على المدى الطويل.

وأوضح أن مجموعة عمل دبي للمقاولات ستعمل كمنصة حيوية لضمان تماسك القطاع، وجعله أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل، بما يضمن جاهزيته الكاملة للمساهمة الفعّالة في مسيرة النمو الشاملة والمستدامة للدولة. وستعمل المجموعة على تقديم مقترحات لتطوير السياسات التنظيمية بما يسهم في تعزيز استدامة نمو القطاع على المدى الطويل، وستركز على الارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع.