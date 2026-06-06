تداولات عقارات الشارقة تسجل 3.1 مليارات درهم خلال مايو

سجّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تداولات عقارية بلغت 3.1 مليارات درهم خلال مايو 2026، عبر 7119 معاملة، فيما بلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 9.5 ملايين قدم مربعة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أمس، أن عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك بلغ 2902 معاملة بنسبة 40.8% من إجمالي المعاملات، تلتها معاملات سندات الملكية بـ2776 معاملة بنسبة 39%، ثم معاملات الرهن بـ718 معاملة بنسبة 10.1%، وبقيمة بلغت 934.7 مليون درهم، في حين بلغت معاملات عقود البيع المبدئية 513 معاملة بنسبة 7.2%، ووصل عدد معاملات التثمين إلى 210 معاملات بنسبة 2.9% من إجمالي المعاملات. وجرت معاملات البيع في 115 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت العقارات المتداولة أراضي سكنية وتجارية وصناعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 913 أرض فضاء، بينما بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 683 معاملة، ووصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 255 معاملة. وسجلت منطقة «الصجعة الصناعية» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال مايو على أرض فضاء بقيمة بلغت 92 مليون درهم، فيما سجلت منطقة «الممزر» أعلى معاملة رهن خلال الشهر ذاته على أرض فضاء بقيمة بلغت 80 مليون درهم.

ووفقاً للبيانات، وصل عدد معاملات البيع في إمارة الشارقة إلى 1851 معاملة، منها 1315 معاملة في مدينة الشارقة، وتصدرت منطقة «تجارية مويلح» قائمة أعلى المناطق في معاملات البيع بـ328 معاملة، تلتها منطقة «الخان» بـ218 معاملة، ثم منطقة «روضة السدر» بـ158 معاملة، ومنطقة «مزيرعة» بـ59 معاملة.

. «الصجعة الصناعية» سجلت أعلى صفقة بـ 92 مليون درهم.