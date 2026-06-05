«سفين للأحواض الجافة» تُبرم عقدين بـ 1.3 مليار درهم

أعلنت شركة «سفين للأحواض الجافة»، المتخصصة في بناء السفن وإصلاحها وصيانتها، إبرام عقدين لبناء سفن بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.3 مليار درهم

وذكرت الشركة، في بيان، أن المشروع الأول يشمل تصميم وبناء أربع سفن متعددة الأغراض، بطول 140 متراً لمصلحة مجموعة موانئ أبوظبي، في أحد أكبر مشروعات بناء السفن التي يتم تنفيذها في دولة الإمارات، حيث ستدعم هذه السفن مجموعة واسعة من عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، أما العقد الثاني فيتضمن بناء 18 وحدة دعم بحري متخصصة لمصلحة شركة «أويل بنك للخدمات اللوجستية» في نيجيريا، بما في ذلك قاطرات وقوارب إرشاد بأحجام مختلفة.