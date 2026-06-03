تطوير وجهة تجارية جديدة في الشارقة

وقّت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أمس، اتفاقية مع شركة «أفهاد القابضة» لتطوير وجهة تجارية جديدة على أرض مملوكة لـ«شروق» في منطقة «كشيشة 1»، تمتد على مساحة 15 ألفاً و95 متراً مربعاً، لدعم توسع الخدمات التجارية في الأحياء السكنية في إمارة الشارقة.

وقال المدير التنفيذي لـ«شروق»، أحمد عبيد القصير، إن «المناطق السكنية لا تكتمل بالمساكن وحدها، بل بالخدمات والوجهات التي تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وترابطاً».

من جانبه، قال الشريك في شركة «أفهاد القابضة»، عمر بن حمودة: «من خلال هذا المشروع نتطلع إلى تقديم وجهة تُعزّز سهولة الوصول إلى الخدمات وتدعم المجتمع المحلي، وتسهم في التطور التجاري للمناطق السكنية في الشارقة».