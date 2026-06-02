"فلاي دبي" تنقل 137 مليون مسافر خلال 17 عاماً

قالت شركة "فلاي دبي" إنها نقلت أكثر من 137 مليون مسافر خلال 17 عاماً منذ بدء عملياتها في يونيو 2009، مشيرة إلى أنها، انطلاقاً من مقرها في دبي، أنشأت شبكة تضم أكثر من 140 وجهة يخدمها أسطول من 97 طائرة.

وأضافت الشركة إنها ملتزمة بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار، مشيرة إلى أنها استطاعت بناء شبكة موسعة، تضم أكثر من 140 وجهة في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وذكرت الناقلة أنها ساهمت في فتح الأسواق غير المخدومة، وذلك مع افتتاح أكثر من 100 وجهة جديدة لم يكن لها سابقًا رحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

وأشارت "فلاي دبي"، إنها تشغل أسطولًا موحدا من 97 طائرة بوينغ 737 ويتضمن: 26 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و68 بوينغ 737 ماكس 8 و 03 بوينغ 737 ماكس 9.

وحققت فلاي دبي أداءً مالياً قوياً آخر في سنتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت أرباحاً قبل الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم، وبلغ إجمالي الإيرادات إلى 13.6 مليار درهم، بنمو بلغ 6% مقارنةً بـ 12.8 مليار درهم، في عام 2024.

وبلغ صافي أرباح الناقلة بعد الضريبة 1.9 مليار درهم، مدفوعاً بالتوسع الاستراتيجي لشبكة الوجهات، والاستثمار المتواصل في الابتكار، وتحسين تجربة العملاء والتزامها الراسخ بخدمة الأسواق غير المخدومة برحلات الطيران.

وحققت الشركة رقماً قياسياً في أعداد المسافرين بلغ 15.7 مليون مسافر في العام 2025، مدفوعةً بالطلب المتواصل على رحلات العمل والترفيه عبر شبكتها. وكان الطلب على درجة الأعمال قوياً بشكل خاص، حيث ارتفع بنسبة 19% مقارنةً بعام 2024. وتسلّمت فلاي دبي 12 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 خلال العام 2025.

وتوجت الناقلة عام 2025 بحضور قوي في معرض دبي للطيران، حيث تم الإعلان عن طلبات شراء طائرات جديدة، تشمل 150 طائرة من طراز إيرباص A321neo و 75 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس. تُساهم هذه الإضافة الاستراتيجية في تنويع أسطول الشركة من الطائرات ذات الممر الواحد، وتعزيز استراتيجيتها طويلة الأجل.

وأتاحت الشراكة الاستراتيجية بين طيران الإمارات وفلاي دبي لأكثر من 2.5 مليون مسافر الاستمتاع برحلات ربط سلسلة عبر شبكة مشتركة تضم 243 وجهة في 103 دولة عبر مركز دبي العالمي للطيران في عام 2025.

ومع استمرارها في جذب مختلف الكفاءات ضمن حملات التوظيف المستمرة نمت أعداد الموظفين في الشركة بنسبة 11%، ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 6,763 موظفًا بنهاية 2025.

وخلال العام 2025 وقّعت الشركة 11 اتفاقية جديدة للربط بين شركات الطيران، موسعةً بذلك محفظتها لتشمل أكثر من 42 شريكاً، وموفرةً لعملائها إمكانية الوصول إلى أكثر من 300 وجهة عبر شبكات فلاي دبي وشركائها، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مشاركة بالرمز مع طيران كندا وطيران الإمارات والخطوط الجوية المتحدة.