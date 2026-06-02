أبوظبي.. وقف الزيادة على الإيجارات في العقود الجديدة والحالية مؤقتا

أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن إيقاف الزيادة على عقود الإيجار بشكل عام حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً للنظم والإجراءات المتبعة.

وأكد المركز في رد من فريق الدعم على متعاملين، بأنه «لا يمكن تطبيق أي زيادة على عقود الإيجار، سواء عند إبرام عقود جديدة، أو عند تجديد العقود الحالية».

وأضاف أنه «وفي جميع الحالات، سيتم احتساب آخر قيمة إيجارية واردة في العقد السابق، ولا يسمح برفع القيمة الإيجارية».

وذكر مركز أبوظبي العقاري، في بيان له، بأن «اﻟﻘﻴـﻢ الإﻳﺠﺎرﻳـﺔ ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﻋﻘـﻮد الإيجار ﺑأﻧﻮاﻋﻬــﺎ ﺳــﺘﻜﻮن دون زﻳــﺎدة ﺳــﻮاء ﻟﻠﺘﺠﺪﻳــﺪ أو ﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻋﻘـﻮد إيجارية ﺟﺪﻳـﺪة ﺣﻴـﺚ ﺳـﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤـﺎد اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳـﺔ اﻟـﻮاردة ﻓـﻲ آﺧـﺮ ﻋﻘـﺪ إﻳﺠـﺎري ﻟﻠﻌﻘـﺎر ذاﺗـﻪ ﻋﻠﻤـﺎ أن ﻫـﺬا الإجراء ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ».