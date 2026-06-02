«Positron AI» تُؤسس في دبي أول مكتب لها خارج أميركا

أعلنت شركة «Positron AI» الأميركية، المتخصصة في تطوير البنية التحتية للجيل التالي من الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، تأسيس أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة في مركز دبي المالي العالمي.

وجاء في بيان، صدر أمس، أن حصول «Positron AI» على ترخيص مركز دبي المالي العالمي لتأسيس المكتب، يُمثّل محطة رئيسة في توسعها الإقليمي، لاسيما بعد جمعها أكثر من 300 مليون دولار بما في ذلك جولة تمويل من الفئة «ب» بقيمة 230 مليون دولار، وتحقيق مكانتها كشركة مليارية، وتأتي هذه الخطوة أيضاً في وقت بات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي المحرّك الرئيس للطلب على الحوسبة عالمياً.

ويُعرّف الاستدلال بالذكاء الاصطناعي بأنه القدرة على نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتشغيلها، وتوسيع نطاقها بكفاءة وموثوقية، وبصورة مجدية اقتصادياً، وفي حدود القيود الواقعية.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «Positron AI»، حسني الخفش، إن «الانتقال إلى مركز دبي المالي العالمي بصفته المركز الحيوي، يعكس التزامنا بالابتكار، وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «سيسهم تركيز (Positron AI) على توفير الحلول الفاعلة القابلة للتطبيق، والهياكل القائمة على البيانات، في تعزيز المنظومة ككل، خصوصاً مع تسارع الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير».

وأكد أن تأسيس المقر في «دبي المالي العالمي» سيسهم في تمكين «Positron AI» من التفاعل بشكل وثيق مع القطاع والجهات التنظيمية والشركاء، مع الإسهام في تحقيق طموح دبي في بناء بنية رقمية وذكية قادرة على المنافسة عالمياً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي، إن انضمام شركة «Positron AI»، التي تعمل على تقديم نهج مبتكر لبنية الاستدلال بالذكاء الاصطناعي إلى المنظومة الواسعة إلى «مجمع كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، يدعم المرحلة التالية من النمو في قطاع التكنولوجيا والابتكار في دبي.

وأضاف: «تتماشى فلسفة الشركة الأساسية مع تطور مركز دبي المالي العالمي في إطار استراتيجيته القائمة على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في صميم أطره القانونية وبيئته التشغيلية وبنيته التحتية، ليصبح بذلك أول مركز مالي في العالم قائم في جوهره على الذكاء الاصطناعي، ويسهم توسع الشركة في جعل المركز منصة انطلاق لتمكين التوسع، وبوابة تدعم الصناعات المستقبلية، بما يرسي معياراً عالمياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول».

وتوفر شركة «Positron AI» خفض كُلفة الاستدلال، وزيادة كثافة الذاكرة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يرسخ مكانتها بديلاً متطوراً ومبتكراً لموردي أجهزة الذكاء الاصطناعي التقليديين.