اتفاقية لتطوير المهارات القيادية لرائدات الأعمال في الدولة

وقّعت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال وأكاديمية «ميتافيرس للتدريب المتقدم» مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم وتمكين رائدات الأعمال في الدولة، وتعزيز قدراتهن المهنية والتقنية، إلى جانب تطوير مهاراتهن بما يواكب متطلبات الاقتصاد الحديث.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن كلاً من رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، الدكتورة شفيقة العامري، والمؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية «ميتافيرس للتدريب المتقدم»، وليد مبارك الجنيبي، وقّعا المذكرة.

وقالت العامري: «سيتم التعاون من خلال تنظيم ورش عمل تطبيقية لتطوير المهارات القيادية والإدارية، وتقديم دورات في التحول الرقمي والتقنيات الحديثة (مثل الذكاء الاصطناعي، الميتافيرس، والتسويق الرقمي)، فضلاً عن دعم وتمكين المشروعات الناشئة لرائدات الأعمال، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات مشتركة».

من جهته، أشاد الجنيبي بالتعاون مع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وإطلاق برامج متخصصة من شأنها الارتقاء بقدرات وإمكانات رائدات وسيدات الأعمال في الدولة، مثمناً التعاون مع الجمعية في العديد من المجالات.

وقال إن «أكاديمية ميتافيرس للتدريب المتقدم»، ستعمل على إعداد وتصميم المحتوى التدريبي وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب توفير مدربين وخبراء مؤهلين لتنفيذ البرامج التدريبية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتنفيذ الدورات وورش العمل، وإصدار شهادات حضور للمشاركات في البرامج التدريبية.