«دي بي ورلد» تضخ 100 مليون دولار استثمارات في الدومينيكان

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وحكومة الدومينيكان عن ضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليون دولار، مخصصة بالكامل لأعمال توسعة في البنية التحتية لخدمات التخزين والخدمات اللوجستية التابعة للمنطقة الحرة لـ«دي بي ورلد» في ميناء كوسيدو.

وتم الكشف عن هذه الخطوة الاستثمارية الكبرى خلال فعاليات الدورة الـ12 للمؤتمر العالمي للمناطق الحرة لعام 2026، لتُضاف هذه الحزمة التمويلية الجديدة إلى السجل الاستثماري للمجموعة، والذي شهد سابقاً تخصيص 760 مليون دولار.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا الاستثمار يأتي امتداداً لمذكرة التفاهم التي أُبرمت بين «دي بي ورلد» وحكومة الدومينيكان، في مايو 2025، والتي رُصدت لها ميزانية بـ760 مليون دولار.

وركزت هذه المذكرة الإطارية على صياغة وتنفيذ خطط توسعية شاملة للارتقاء بالطاقة الاستيعابية لميناء كوسيدو ومنطقته الحرة. وبموجب هذا التعاون المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدومينيكان، سيتم توجيه هذه الاستثمارات الجديدة نحو دعم وتطوير جيل متقدم من البنى التحتية لخدمات التخزين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرات اللوجستية للمشروع، كما سيُسهم هذا التنسيق في ترسيخ التكامل بين خدمات الميناء والمنطقة الحرة والمنظومة اللوجستية في «كوسيدو».

وفي سياق متصل، كشف بحث مستقل صادر عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» عن الأثر الإيجابي لعمليات مجموعة «دي بي ورلد» في صياغة المشهد الاقتصادي لجمهورية الدومينيكان، حيث باتت المجموعة محركاً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط حركة التبادل التجاري وتوليد الوظائف.

وأفاد الباحثون في المؤسسة البريطانية بأن المنظومة التشغيلية للمجموعة توفر منصة تدعم نحو 5000 فرصة عمل في الدومينيكان، وسط توقعات استراتيجية واعدة بزيادة حجم الصادرات من السلع إلى نحو 2.4 مليار دولار بحلول عام 2035، مدعومةً بالأداء التشغيلي الاستثنائي للميناء الذي شهد مناولة مبادلات تجارية تخطت حاجز 13.3 مليار دولار خلال العام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «دي بي ورلد» في الأميركتين، مورتن يوهانسن: «تكتسب الدومينيكان أهمية متنامية كمحور رئيس للتجارة الإقليمية في الأميركتين. ويأتي استثمارنا الإضافي بقيمة 100 مليون دولار امتداداً لالتزامنا المالي السابق، ليُسهم في ترسيخ مكانة ميناء كوسيدو منصة لوجستية متكاملة قادرة على دعم التجارة المستدامة والنمو الصناعي على المدى الطويل».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد» في الدومينيكان، مانويل مارتينيز: «يعكس استثمارنا في تطوير بنية التخزين والخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة لميناء كوسيدو التزامنا الراسخ بتمكين متعاملينا من توسيع أعمالهم وإدارة عملياتهم بكفاءة ومرونة أكبر، إلى جانب تعزيز تنافسية الدومينيكان وترسيخ مكانتها كمركز تجاري إقليمي».