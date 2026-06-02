«فلاي دبي» تبدأ تشغيل 11 وجهة موسمية لصيف 2026

بدأت شركة «فلاي دبي» تشغيل الجزء الأكبر من شبكة وجهاتها الموسمية لصيف عام 2026، مع إطلاق الرحلات إلى سبع وجهات سياحية موسمية، بينما تستعد لافتتاح أربع وجهات إضافية، خلال شهر يونيو الجاري.

ولتلبية الطلب المتزايد خلال فترة عيد الأضحى، بدأت «فلاي دبي» عملياتها الصيفية الموسمية في وقت مبكر لهذا العام، مع انطلاق أول رحلة في مايو الماضي.

وشملت الوجهات التي تم تشغيل رحلات إليها بالفعل كلاً من: أنطاليا وبودروم في تركيا، وكورفو وميكونوس وسانتوريني في اليونان، وتيفات في الجبل الأسود، ودبروفنيك في كرواتيا، وذلك ضمن شبكة الوجهات الصيفية التي توفرها الناقلة خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تضيف الشركة أربع وجهات أخرى، خلال يونيو الجاري، تشمل «العلمين» في مصر اعتباراً من 20 يونيو، بينما تنطلق الرحلات إلى طرابزون في تركيا، وباتومي في جورجيا اعتباراً من 26 يونيو، وأولبيا في إيطاليا اعتباراً من 27 يونيو.

وتتنوع وتيرة التشغيل بين رحلات يومية إلى بعض الوجهات، مثل مدينة «بودروم» التركية، وخدمات متعددة أسبوعياً إلى وجهات أخرى، إذ تصل الرحلات إلى خمس رحلات أسبوعياً إلى كلٍّ من أنطاليا والعلمين، وأربع رحلات أسبوعياً إلى باتومي، وتيفات، وميكونوس، بينما تشغل رحلتين أسبوعياً إلى وجهات موسمية أخرى، بما يوفر خيارات متنوعة للمسافرين خلال موسم العطلات الصيفية.

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، استأنفت «فلاي دبي» رحلاتها إلى معظم وجهاتها في شبكتها، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إضافة إلى وجهات مختارة في أوروبا وروسيا، كما أعلنت «فلاي دبي» أخيراً إطلاق رحلاتها اليومية إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، ثانية وجهاتها في تايلاند بعد كرابي، ابتداء من الأول من يوليو 2026، وتوقعت الشركة أن تصل شبكتها بحلول الصيف إلى أكثر من 100 وجهة.