«ديوا» و«الاتحاد للقطارات» تبحثان التعاون في البنية التحتية المتكاملة

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» و«الاتحاد للقطارات» مجالات التعاون، التي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبنية تحتية متكاملة عالمية المستوى ومستقبل مستدام، وأكد الجانبان حرصهما على العمل المشترك لوضع معيار عالمي للبنية التحتية منخفضة الكربون، وتسريع تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، وأفادت «ديوا»، في بيان، بأن ذلك جاء خلال استقبال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أمس، وفداً من «الاتحاد للقطارات» برئاسة رئيس قطاع المشروعات، محمد عبدالله الشحي، والمدير التنفيذي للشؤون التجارية، أحمد لوتاه.

وسلّط الطاير الضوء على خبرة هيئة كهرباء ومياه دبي الواسعة في مجالات الطاقة والتقنيات الذكية، مشيراً إلى دورها المحوري في تعزيز مكانة «الاتحاد للقطارات» كركيزة أساسية للخدمات اللوجستية والنقل في الدولة.

كما أشار إلى أن ريادة الهيئة في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُكمل الدور الاستراتيجي لـ«الاتحاد للقطارات»، ما يفتح آفاقاً واعدة للتكامل بين القطاعات، بدءاً من تزويد شبكات السكك الحديدية بالطاقة النظيفة، وصولاً إلى تطوير ممرات نقل ومرافق ذكية ومستدامة تُشكّل نموذجاً للتنمية الوطنية منخفضة الكربون.