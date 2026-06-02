«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق مبادرة صحية

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة صحية نوعية، تحت عنوان «صحتك أمانة»، تستهدف موظفي الدائرة ومتعامليها، وذلك بمشاركة 12 مركزاً وجهة متخصصة في مجالات الطب والأدوية والرعاية الصحية.

وأفادت الدائرة، في بيان، أمس، بأن المبادرة تتيح باقة متكاملة من الفحوص والخدمات الطبية المجانية لأكثر من 166 موظفاً ومتعاملاً.

وقال مدير مكتب الاتصال في «اقتصادية رأس الخيمة»، سامي الرباح: «نسعى من خلال مبادرة (صحتك أمانة) إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وتوفير خدمات صحية ميسرة تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع».