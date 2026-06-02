«بيوت» تتيح البحث عن العقارات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة «بيوت» العقارية، أمس، عن إطلاق تطبيق على موقع «ChatGPT»، لإتاحة البحث عن العقارات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثات التفاعلية.

وذكرت «بيوت»، في بيان، أن إطلاق التطبيق يأتي في وقت يشهد العالم تحولاً في أنماط البحث، مع تزايد اعتماد المستخدمين على منصات الذكاء الاصطناعي في استكشاف الخيارات واتخاذ القرارات، ما يضع القطاع العقاري أمام مرحلة جديدة من التطور تعتمد على تجارب أكثر ذكاءً وتخصيصاً.

وأوضحت أن التطبيق يتيح للمشترين والمستأجرين البحث عن العقارات من خلال محادثة يوصفون فيها احتياجاتهم ومتطلباتهم، بما يشمل الموقع والميزانية والمساحة ونوع العقار، ليعرض التطبيق الخيارات المناسبة مباشرة، الأمر الذي يسهم في اختصار فترة البحث وتعزيز كفاءة الوصول إلى العقارات المناسبة.

وتوقعت «بيوت» أن يفتح التطبيق قناة جديدة لاكتشاف العقارات أمام ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث عن المعلومات، بما يوفر فرصاً إضافية للوسطاء العقاريين والمطورين لتعزيز ظهور مشروعاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين المحتملين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بيوت ودوبيزل»، حيدر خان: «نشهد اليوم تحولاً جوهرياً في الطريقة التي يبحث فيها المستخدمون عن المعلومات ويتخذون قراراتهم، حيث أصبحت منصات الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من رحلة الاستكشاف والاختيار».

وأضاف: «من خلال إطلاق تطبيق (بيوت) على (ChatGPT)، نعمل على بناء جيل جديد من تجارب البحث العقاري التي تجمع بين سهولة الاستخدام وقوة البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يخلق قيمة حقيقية للمستخدمين وشركائنا في السوق»، مؤكداً أن «دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الاقتصادات استعداداً لمستقبل الذكاء الاصطناعي».