موانئ دبي العالمية تضخ استثمارات جديدة بـ 367 مليون درهم في جمهورية الدومينيكان

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وحكومة جمهورية الدومينيكان عن ضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليون دولار أميركي (نحو 367 مليون درهم)‘؛ مكرَّسة بالكامل لأعمال توسعة في البنية التحتية لخدمات التخزين والخدمات اللوجستية التابعة للمنطقة الحرة لمجموعة "دي بي ورلد" في "كوسيدو"، ويمثل هذا الاستثمار امتداداً للجهود المتواصلة والمشتركة الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التشغيلية للمجموعة.

وقد تم الكشف عن هذه الخطوة الاستثمارية الكبرى خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العالمي للمناطق الحرة لعام 2026؛ لتُضاف هذه الحزمة التمويلية الجديدة إلى السجل الاستثماري الحافل للمجموعة، والذي شهد سابقاً تخصيص 760 مليون دولار أمريكي. وتضع هذه الجهود المتكاملة والمكثفة حجر أساس متين لتعزيز دور جمهورية الدومينيكان بوصفها مركزاً محورياً وعملاقاً للتصنيع والخدمات اللوجستية في الأمريكيتين.

وبحسب بيان صحافي صادر عن المجموعة، يأتي هذا الاستثمار امتداداً لمذكرة التفاهم التي أُبرمت بين مجموعة "دي بي ورلد" وحكومة جمهورية الدومينيكان في مايو 2025، والتي رُصدت لها ميزانية ضخمة قُدرت بـ 760 مليون دولار أمريكي. وقد ركّزت هذه المذكرة الإطارية على صياغة وتنفيذ خطط توسعية شاملة للارتقاء بالطاقة الاستيعابية لميناء "كوسيدو" ومنطقته الحرة،

وبموجب هذا التعاون المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيتم توجيه هذه الاستثمارات الجديدة نحو دعم وتطوير جيل متقدم من البُنى التحتية لخدمات التخزين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرات اللوجستية للمشروع. كما سيُسهم هذا التنسيق في ترسيخ التكامل بين خدمات الميناء والمنطقة الحرة والمنظومة اللوجستية في "كوسيدو"، بما يُعزز جاهزيتها للاستجابة بكفاءة للطلب الإقليمي المتنامي.