غرف دبي تبحث التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا

بحثت غرف دبي مع عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، آليات تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دبي وإثيوبيا.

وبحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، عقدت الغرف اجتماعاً مع وزارة الصناعة في إثيوبيا، بمشاركة وزير الصناعة، ميلاكو أليبل، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في القطاعات الصناعية، وآليات دعم الشراكات بين القطاع الخاص، بما يُسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للعمل الاستثماري المشترك، كما اجتمعت الغرف مع هيئة الاستثمار الإثيوبية، بحضور نائب مفوض الهيئة، الدكتور زينابو يبجا، حيث تناول اللقاء فرص جذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وعقدت الغرف كذلك، اجتماعاً مع «شركة إثيوبيا القابضة للاستثمار» التي تعتبر أكبر صندوق سيادي في إفريقيا، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للشركة، ميليكيت ساهلو، وناقش الطرفان فرص التعاون وآليات بناء شراكات طويلة الأمد تدعم التنمية الاقتصادية، وتوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين من دبي وإثيوبيا.