متعاملون: «أميال السفر» تختفي بشكل مفاجئ رغم الإنفاق المستمر ببطاقات الائتمان

شكا متعاملون مع بنوك فقدان أميال السفر المتراكمة التي تمنحها لهم البنوك التي يتعاملون معها، ضمن برامج مكافآت على الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان الصادرة عنها.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم فوجئوا باختفاء جزء من أرصدتهم الخاصة بأميال السفر من دون علم مسبق، مشيرين إلى أنهم لم ينتبهوا إلى الرسائل أو الإشعارات المتعلقة بصلاحية تلك الأميال، أو الاعتقاد بأن الأميال المكتسبة من خلال الإنفاق المستمر على البطاقة ستظل متاحة بشكل دائم، وشددوا على أهمية الحاجة إلى مزيد من التوعية والوضوح بشأن تواريخ انتهاء صلاحية الأميال، وآليات التمديد والاستبدال.

بدورهم، قدّم مصرفيون شرحاً لآلية عمل برامج المكافآت القائمة على كسب أميال السفر، لافتين إلى أن كثيراً من المتعاملين لا يدركون أن هذه الأميال لا تبقى صالحة إلى الأبد، وأن لكل برنامج ولاء قواعده الخاصة المتعلقة بمدة الصلاحية وآليات التمديد.

وأوضحوا أن أحد أكثر الأخطاء شيوعاً بين المتعاملين يتمثّل في التركيز على جمع الأميال، من دون متابعة تواريخ انتهاء صلاحيتها، أو التخطيط المسبق لاستخدامها، ونصحوا المشتركين في تلك البرامج بمتابعة الحسابات بشكل دوري عبر التطبيقات الإلكترونية، والتأكد من معرفة تواريخ انتهاء الأميال، إلى جانب التخطيط المسبق لاستبدالها في الرحلات أو الخدمات المتاحة قبل فقدانها.

وأكدوا أن متابعة حسابات الولاء بصورة منتظمة أمر مهم، ويُعدّ مسؤولية المتعامل بالدرجة الأولى، لتجنب خسارة الأرصدة المتراكمة.

برامج المكافآت

وقال المصرفي تامر أبوبكر: «تستخدم البنوك عادة برامج المكافآت على الشراء باستخدام بطاقات الائتمان، خصوصاً المرتبطة بأميال السفر، لجذب شريحة واسعة من المتعاملين في دولة الإمارات، لاسيما مع ازدياد الاعتماد على برامج الولاء التي تتيح تحويل الإنفاق اليومي إلى (أميال) يمكن استخدامها في حجز الرحلات الجوية، أو ترقية درجات السفر، أو الحصول على مزايا وخدمات متنوعة مرتبطة بالسفر».

وقدّم أبوبكر لـ«الإمارات اليوم» شرحاً عن آلية عمل هذه البرامج، قائلاً: «يعتمد مبدأ هذه البطاقات على منح المتعامل عدداً معيناً من الأميال، مقابل كل عملية شراء يتم تنفيذها باستخدام البطاقة، لتتراكم هذه الأميال مع مرور الوقت، وتتحول إلى رصيد يمكن استبداله بمكافآت مختلفة، إلا أن كثيراً من المتعاملين لا يدركون أن هذه الأميال لا تبقى صالحة إلى الأبد، وأن لكل برنامج ولاء قواعده الخاصة المتعلقة بمدة الصلاحية وآليات التمديد».

وأضاف: «تعد برامج الولاء التابعة لشركات الطيران من أبرز الجهات التي تستقبل الأميال المكتسبة من البطاقات الائتمانية. وتختلف مدة صلاحية الأميال من برنامج إلى آخر، كما تختلف وفق مستوى العضوية الذي يحمله المتعامل. ففي بعض البرامج تمتد صلاحية الأميال 18 شهراً أو أكثر، بينما تمنح بعض الفئات المتميزة مزايا إضافية تشمل تمديد الصلاحية حتى 36 شهراً، أو الإعفاء الكامل من بند انتهاء صلاحية الأميال».

وأكد أبوبكر أن أحد أكثر الأخطاء شيوعاً بين المتعاملين يتمثل في التركيز على جمع الأميال، من دون متابعة تواريخ انتهاء صلاحيتها، أو التخطيط المسبق لاستخدامها، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خسارة جزء من الرصيد المتراكم، خصوصاً لدى المتعاملين الذين لا يسافرون بصورة منتظمة، أو يحتفظون بالأميال فترات طويلة أملاً في استخدامها مستقبلاً.

سرعة الاستفادة

بدوره، قال المصرفي مصطفى أحمد: «لا تكمن القيمة الحقيقية للأميال في عددها فقط، بل في سرعة الاستفادة منها قبل انتهاء صلاحيتها، فكلما تم استبدال الأميال خلال فترة صلاحيتها، ازدادت الفائدة التي يحصل عليها المتعامل من الإنفاق الذي قام به عبر بطاقته الائتمانية».

وأضاف: «شهدت السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة منافسة متزايدة بين البنوك، لإطلاق بطاقات ائتمانية تقدّم مزايا سفر أكثر جاذبية، سواء من خلال رفع معدلات كسب الأميال، أو تقديم مكافآت ترحيبية كبيرة، أو توفير مزايا مرتبطة بصالات المطارات، والتأمين على السفر»، لافتاً إلى أن هذه المنافسة أسهمت في زيادة وعي المستهلكين بأهمية اختيار البطاقة التي تتناسب مع نمط إنفاقهم وسفرهم.

ورأى المصرفي أحمد أن أفضل طريقة للاستفادة من برامج أميال السفر تتمثّل في متابعة المتعامل للحسابات بشكل دوري عبر التطبيقات الإلكترونية، والتأكد من معرفة تواريخ انتهاء الأميال، إلى جانب التخطيط المسبق لاستبدالها في الرحلات أو الخدمات المتاحة قبل فقدانها.

وقال: «مع استمرار نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات، فإنه يُتوقع أن تحافظ بطاقات الأميال على مكانتها واحدة من أكثر بطاقات الائتمان طلباً بين المتعاملين، غير أن الاستفادة القصوى من هذه المكافآت تظل مرتبطة بمدى إدراك المستخدم شروط البرامج، وآليات انتهاء صلاحية الأميال واستبدالها في الوقت المناسب».

اختلاف فترة الصلاحية

وفي السياق نفسه، قال المصرفي محمد غازي: «تختلف مدد صلاحية الأميال بين برامج الولاء الخاصة بشركات الطيران، إذ تتيح بعض البرامج لأعضائها في الفئات الأساسية والمتوسطة، الاحتفاظ بالأميال لمدة 18 شهراً، مع إمكانية تجديدها لفترة مماثلة عند تنفيذ نشاط مؤهل، مثل السفر أو الاستفادة من الخدمات والشركاء المعتمدين، كما توفر بعض البرامج ميزة عدم انتهاء الأميال لأصحاب العضويات الأعلى طالما استمرت حالة العضوية».

وأضاف: «في برامج أخرى تبقى الأميال صالحة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات تقريباً، قبل أن تنتهي صلاحيتها وفقاً لشروط محددة ترتبط بتاريخ ميلاد العضو، أو مدة الاحتفاظ بالأميال، كما تمنح بعض الفئات المتميزة ميزة الاحتفاظ بالأميال من دون تاريخ انتهاء، شريطة المحافظة على مستوى العضوية المطلوب».

• لكل برنامج ولاء قواعده الخاصة، المتعلقة بمدة الصلاحية وآليات التمديد.