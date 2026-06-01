اعتماد أسعار الوقود في يونيو.. وانخفاض الديزل

اعتمدت لجنة متابعة أسعار وقود الجازولين والديزل أسعار الوقود لشهر يونيو 2026، حيث شهدت أسعار الديزل انخفاضاً مقارنة بشهر مايو الماضي، في خطوة تدعم استقرار القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال، ويحافظ على توازن الأسواق واستقرار الأسعار.

كما شهدت أسعار الجازولين تعديلات محدودة، تماشياً مع المتغيرات في الأسواق العالمية، وذلك ضمن آلية التسعير الشهرية المعتمدة في الدولة، وجاءت الأسعار على النحو التالي: وقود الديزل: 4.33 دراهم لكل لتر، البنزين «سوبر 98»: 3.95 دراهم لكل لتر، البنزين «خصوصي 95»: 3.83 دراهم لكل لتر، والبنزين «إي بلس 91»: 3.76 دراهم لكل لتر.