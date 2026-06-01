77.6 مليار درهم أرباح «مجموعة الإمارات» في 4 سنوات

سجلت «مجموعة الإمارات» أداء مالياً قوياً خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع تحقيق أرباح متصاعدة وتوزيعات بمليارات الدراهم، حصة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المالكة للمجموعة، ووصل إجمالي الأرباح (قبل الضرائب)، التي حققتها المجموعة خلال السنوات الأربع الماضية، نحو 77.6 مليار درهم، لتسجل أعلى دورة ربحية في تاريخها.

وبحسب بيانات مالية مجمعة للسنوات المالية الأربع الأخيرة، التي تنتهي في 31 مارس 2026، فقد واصلت «مجموعة الإمارات» ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر مجموعات الطيران ربحية على مستوى العالم، بعدما سجلت خلال السنوات الأربع المالية الأخيرة، نمواً متواصلاً في الأرباح قبل الضرائب، مدعوماً بالتعافي القوي لقطاع السفر الجوي، وارتفاع الطلب على الرحلات الدولية، والتوسع في عمليات الشحن والخدمات الأرضية.

الأرباح قبل الضرائب

وتُظهر البيانات المالية للمجموعة أن الأرباح (قبل الضرائب)، ارتفعت من نحو 11.3 مليار درهم في السنة المالية (2022-2023) إلى 19.2 مليار درهم في السنة المالية (2023-2024)، ثم إلى 22.7 مليار درهم في السنة المالية (2024-2025)، قبل أن تصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 24.4 مليار درهم خلال السنة المالية (2025-2026)، بينما تعني الأرباح المتراكمة البالغة 77.6 مليار درهم خلال أربع سنوات، متوسط أرباح سنوية بنحو 19.4 مليار درهم.

توزيعات مالية

وفي المقابل، واصلت المجموعة تقديم توزيعات قوية للمالك (مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية)، حيث دفعت خلال السنوات الأربع الماضية توزيعات نقدية إجمالية بلغت 18 مليار درهم. وتوزعت هذه المدفوعات بواقع 4.5 مليارات درهم عن السنة المالية (2022-2023)، وأربعة مليارات درهم عن السنة المالية (2023-2024)، وستة مليارات درهم عن السنة المالية (2024-2025)، إضافة إلى 3.5 مليارات درهم عن السنة المالية (2025-2026). وعلى صعيد الربحية، أظهرت نتائج «مجموعة الإمارات» تحسناً متواصلاً في هامش الربح خلال السنوات الأربع الماضية، مدعوماً بارتفاع الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، واستمرار الطلب القوي على السفر الجوي، وارتفع هامش الربح من 9.1% في السنة المالية (2022-2023)، إلى 13.6% في السنة المالية (2023-2024)، قبل أن يسجل 14.1% في السنة المالية (2024-2025)، ثم يستقر عند 14% خلال السنة المالية (2025-2026). وتعكس هذه النتائج التحول الكبير الذي حققته «مجموعة الإمارات» بعد سنوات «جائحة كورونا»، إذ انتقلت إلى تحقيق أرباح قياسية متتالية، مدفوعة بالأداء القوي لـ«طيران الإمارات» و«دناتا». كما عززت المجموعة مركزها المالي عبر رفع الأصول والسيولة النقدية، ما منحها مرونة كبيرة لدعم خطط التوسع والاستثمار في الأسطول والخدمات المستقبلية.

إيرادات المجموعة

وشهدت إيرادات «مجموعة الإمارات» نمواً متسارعاً خلال السنوات الأربع الماضية، إذ ارتفعت الإيرادات من 119.8 مليار درهم في السنة المالية (2022-2023)، إلى 137.3 مليار درهم في السنة المالية (2023-2024)، ثم إلى 145.4 مليار درهم في السنة المالية (2024-2025)، قبل أن تسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 150.5 مليار درهم خلال السنة المالية (2025-2026)، ما يعكس قدرة المجموعة على توسيع عملياتها، وتحقيق نمو متواصل رغم التحديات التشغيلية العالمية.

الأصول والتدفقات

وعلى مستوى المركز المالي، واصلت «مجموعة الإمارات» تعزيز قاعدة أصولها الإجمالية بصورة ملحوظة، حيث ارتفع إجمالي الأصول من 172.1 مليار درهم في السنة المالية (2022-2023) إلى 178.7 مليار درهم في السنة المالية (2023-2024)، ثم إلى 182.6 مليار درهم في السنة المالية (2024-2025)، وصولاً إلى نحو 204 مليارات درهم بنهاية السنة المالية (2025-2026).

ويعكس هذا النمو توسع الاستثمارات التشغيلية للمجموعة، وزيادة قيمة الأصول المرتبطة بالأسطول والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب قوة المركز المالي والسيولة المتاحة لتمويل خطط النمو المستقبلية.

كما سجلت التدفقات النقدية والسيولة لدى المجموعة تحسناً قوياً خلال الفترة نفسها، إذ ارتفعت الأصول النقدية من 42.5 مليار درهم في السنة المالية (2022-2023) إلى 47.1 مليار درهم في السنة المالية (2023-2024)، ثم إلى 53.4 مليار درهم في السنة المالية (2024-2025)، قبل أن تصل إلى 59.6 مليار درهم في السنة المالية (2025-2026).

ويؤكد هذا الأداء قدرة المجموعة على توليد تدفقات نقدية قوية من العمليات التشغيلية، ما عزّز مرونتها المالية ومكنها من تمويل توسعاتها، وسداد الالتزامات، والاستمرار في توزيع أرباح للمالك، بالتوازي مع الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة.