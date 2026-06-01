مطارات الدولة تُسجّل 11.66 مليون مقعد مجدول خلال يونيو الجاري

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن السعة المقعدية المجدولة للناقلات الجوية العاملة في السوق الإماراتية، خلال يونيو الجاري سجلت نحو 5.83 ملايين مقعد (11.66 مليون مقعد في الاتجاهين).

ووفقاً لـ«أو إيه جي»، تجاوز إجمالي السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران الوطنية 5.4 ملايين مقعد خلال يونيو 2026 (10.8 ملايين مقعد في الاتجاهين)، لتشكل السعة المقعدية المجدولة للناقلات الوطنية ما نسبته 92.6% من إجمالي السعة الكلية في مطارات الدولة، خلال يونيو الجاري.

بدورها، واصلت «طيران الإمارات» تصدّرها قائمة أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية، مع جدولة نحو 2.61 مليون مقعد خلال يونيو الجاري (5.22 ملايين مقعد في الاتجاهين)، بينما سجلت «فلاي دبي» سعة مقعدية بلغت نحو 855 ألف مقعد مجدول على الرحلات الجوية خلال يونيو (1.7 ملايين مقعد في الاتجاهين)، لتستحوذ بذلك «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» على نحو 6.92 ملايين مقعد مجدول، تشكل نسبة 59.4% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في مطارات الدولة، خلال يونيو الجاري، ونحو 64% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة للناقلات الوطنية.

وفي ما يتعلق بالسعة المقعدية لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، ذكرت «أو إيه جي» أن عدد مقاعد الطيران المجدولة في منطقة الشرق الأوسط، خلال يونيو الجاري، وصل إلى 30.6 مليون مقعد، بانخفاض قدره 15.9% على أساس سنوي.

وأضافت أن السعة على الرحلات الدولية التي تمثّل 86.2% من سوق الطيران في الشرق الأوسط، انخفضت بنسبة 17.6%، مقارنة بيونيو من عام 2025 لتصل إلى 26.4 مليون مقعد، أي بانخفاض قدره 5.6 ملايين مقعد.

وذكرت أن السعة المقعدية المجدولة على الرحلات المحلية التي تشكل 13.8% من حجم السوق تراجعت بنسبة 4%، مقارنة بيونيو 2025.

