«ديوا» تُدشّن 1994 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» خلال عام  

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة دشّنت 1994 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» جديدة، خلال عام 2025، مقارنة بـ1530 محطة خلال عام 2024، بزيادة بلغت أكثر من 30%، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية الهيئة، الرامية إلى تطوير شبكة توزيع الكهرباء، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والجودة.

وقال الطاير: «نواصل العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير وتوسعة البنية التحتية لشبكات التوزيع، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي، ويدعم النمو الاقتصادي والعمراني المتسارع في الإمارة، ويلبي توقعات الطلب حتى عام 2030، ويُعزّز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والاستثمار، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وخطة دبي الحضرية 2040».

وأضاف: «نعتمد أحدث التقنيات والحلول الرقمية في تصميم وتنفيذ وتشغيل شبكات التوزيع، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الجاهزية والمرونة، وتقديم خدمات عالمية المستوى تلبي تطلعات المتعاملين وتفوق توقعاتهم، فضلاً عن دعم توجهات دبي نحو الحياد الكربوني والاستدامة».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، إن «العمل في محطات التوزيع (جهد 11 كيلوفولت)، والمهام المرتبطة بها خلال عام 2025، تضمن أكثر من 1.45 مليون ساعة عمل، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة»، مشيراً إلى أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) بلغ 47 ألفاً و60 محطة في نهاية عام 2025.