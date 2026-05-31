«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تُختتم في دبي.. اليوم

تُختتم اليوم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في قطاع التجزئة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأفادت المؤسسة في بيان بأن اليوم هو فرصة أخيرة للاستفادة من العروض الاستثنائية والتخفيضات الكبيرة، مع مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية و2500 متجر في مختلف أنحاء دبي، وتخفيضات تصل إلى 90%، لتواصل الفعالية ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم.

وأكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن عطلة عيد الأضحى المبارك شهدت إقبالاً واسعاً من السكان والزوّار، حيث اكتظّت مراكز التسوق بالمتسوقين الباحثين عن أفضل العروض، للاستفادة من الأسعار الاستثنائية، واقتناء منتجات من علاماتهم التجارية المفضلة بأسعار تنافسية.

ولفتت إلى أن العروض شملت الأزياء، ومنتجات التجميل، والإلكترونيات، والأدوات المنزلية، مشيرة إلى أن المكافآت لا تقتصر على التخفيضات والعروض، بل تمتد لتشمل فرص الفوز بجوائز استثنائية قد تُحدث تحوّلاً حقيقياً في حياة الفائزين، حيث سيحظى السكان والزوار بفرصة تحقيق حلم امتلاك منزل في دبي من خلال مبادرة «اربح منزلك في دبي»، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المدينة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع غرف دبي، فيما تقدم «شركة بن غاطي للتطوير العقاري» 12 وحدة سكنية كجوائز للفائزين.

وأوضحت المؤسسة أنه لايزال عند المتسوقين فرصة اليوم، حيث يمكن للذين ينفقون 500 درهم خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الدخول في السحب، مع فرصة إضافية للمشاركة مقابل كل 500 درهم إضافية يتم إنفاقها.

كما يمكن للمتسوقين تعزيز قيمة مشترياتهم من خلال الاستفادة من برامج الولاء التي توفر مزايا إضافية، تشمل الاسترداد النقدي، ونقاط المكافآت، والتخفيضات، وأميال السفر.

وفي الوقت ذاته، تستمر حملة السحب الرقمي لعيد الأضحى المبارك 2026 في 14 مركز تسوق مشاركاً، مع تخصيص جوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 200 ألف درهم، ستوزع على 25 فائزاً، مشيرة إلى أنه يكفي أن ينفق المتسوقون 200 درهم للدخول في السحب.