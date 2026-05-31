هدايا العيد وتخفيض «المصنعية» والعروض ترفع الطلب على الذهب والمجوهرات

قال مسؤولو متاجر ذهب ومجوهرات إن الأسواق شهدت نمواً في الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية خلال الأيام الأخيرة، بدعم من شراء الهدايا في عيد الأضحى ومحفزات العروض المطروحة في الأسواق.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن عدداً من المتاجر طرح تخفيضات على رسوم «المصنعية»، إضافة إلى تنزيلات بنسب متباينة على مجوهرات الألماس واللؤلؤ، ما عزز من استقطاب العديد من المتعاملين، لافتين إلى أن الأسعار المنخفضة للذهب، وطول عطلة عيد الأضحى من العوامل المهمة التي دعمت نمو الطلب خلال الفترة الأخيرة.

وكانت «مجموعة دبي للمجوهرات» أعلنت عن طرح متاجر لعروض خلال موسم عيد الأضحى، تضمنت تخفيضات بنسب تصل إلى 65% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ، وخدمات «النقش حسب الطلب» على المشغولات الذهبية، وهدايا مجانية على بعض عمليات الشراء، فضلاً عن عروض «هاف باك»على تشكيلة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات محدودة في نهاية الأسبوع الماضي بقيم راوحت بين 2.5 درهم و4.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وقال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «عطلة عيد الأضحى شهدت نمواً وتحسناً لافتاً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات من مختلف الأنواع، في ظل إقبال عدد كبير من المتعاملين لشراء الهدايا خلال فترة العطلة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «طرح بعض المتاجر عروضاً على رسوم المصنعية للمشغولات الذهبية وبنسب متباينة، إضافة إلى تخفيضات على أسعار المجوهرات من الألماس واللؤلؤ، ما عزّز بدوره من انتعاش الطلب على متاجر الذهب والمجوهرات في أسواق دبي خلال فترة العطلة».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «امبرال لتجارة الذهب والمجوهرات»، أشوين شون، إن «طول فترة عطلة عيد الأضحى أسهمت في زيادة إقبال المتعاملين على شراء هدايا المشغولات الذهبية والمجوهرات خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى تنافسية العروض المطروحة في الأسواق من العديد من المتاجر».

وأوضح أن «الأسعار المنخفضة للمعدن الأصفر خلال الأيام السابقة، والتي تغيرت بشكل محدود أخيراً، أسهمت في تحفيز العديد من المتعاملين على الشراء، سواء منتجات السبائك أو المشغولات الذهبية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأسواق».

في السياق نفسه، اعتبر مدير المبيعات في محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راجو باهي، أن «الأسعار الحالية للمعدن الأصفر تدعم استمرار نمو الطلب على شراء هدايا الذهب، خصوصاً مع توجه العديد من المتعاملين لشراء السبائك بأوزان مختلفة، في ظل توقعات ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر بمعدلات أكبر خلال الفترات المقبلة».

وأضاف: «كان لتنافسية العروض خلال الفترة الأخيرة، العديد من التأثيرات الإيجابية في الأسواق، إذ حفزت المتعاملين على شراء هدايا الذهب ومجوهرات الألماس واللؤلؤ».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً في نهاية الأسبوع 547.5 درهماً بارتفاع قيمته 4.25 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 507 دراهم بزيادة قدرها أربعة دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 486 درهماً بارتفاع بلغ 3.5 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 416.75 درهماً، بزيادة بلغت 3.25 دراهم، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 325 درهماً بارتفاع وصل إلى 2.25 درهم.