شركات الطيران تُجدول 7.36 ملايين مقعد في «دبي الدولي» خلال يونيو 2026

قالت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران إن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي في العالم، جدولت 3.68 ملايين مقعد خلال شهر يونيو (7.36 ملايين مقعد في الاتجاهين).

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصل «دبي الدولي» تسجيل مؤشرات أداء قوية، واستعادة عملياته تدريجياً، إثر فترة الاضطرابات الإقليمية التي فرضت قيوداً كبيرة على الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي وجداول الرحلات في المنطقة.

وفي ظل استعادة السعة الكاملة للمجال الجوي في دولة الإمارات، فقد باشرت مؤسسة مطارات دبي على مدار الفترة الماضية توسيع نطاق عملياتها بفاعلية، وزيادة حركة الطيران بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية المتاحة للمسارات الجوية الإقليمية.

وعلى الرغم من اضطراب حركة الرحلات في أجواء المنطقة، وما تبعه من إغلاق جزئي للمجال الجوي، فقد جاء مطار دبي الدولي في المركز الثاني في قائمة أكبر محاور النقل الجوي في العالم لشهر يونيو.

وعقب رفع كل القيود الاحترازية عن المجال الجوي، قالت «مطارات دبي» إنها بدأت العمل على تكثيف عدد الرحلات اليومية، وتمكين شركات الطيران من استعادة جداول رحلاتها بشكل تدريجي.

وتباشر المزيد من الناقلات الجوية استئناف عملياتها في مطار دبي الدولي، إذ من المقرر أن تستأنف شركة الطيران ‌الروسية رحلاتها بين موسكو ودبي اعتباراً من الأول من يونيو 2026، كما ستستأنف الخطوط الجوية التركية رحلاتها بين دبي وإسطنبول في التاسع من يونيو. ومن المتوقع أيضاً أن تستأنف الخطوط الجوية الفرنسية عملياتها في مطار دبي بدءاً من 10 يونيو.

من جهتها، واصلت «طيران الإمارات» استعادة عملياتها التشغيلية. وذكرت الناقلة في آخر تحديث لها يوم 22 مايو الجاري، أنها تسير رحلاتها إلى 137 وجهة في 72 دولة في الأميركيتين، وأوروبا، وإفريقيا، وغرب آسيا، والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأقصى، وأستراليا، حيث تواصل الناقلة زيادة عدد الرحلات والمقاعد وخيارات السفر المتاحة يومياً، في تأكيد على مكانة دبي كمحور حيوي لحركة السفر العالمية.

في السياق نفسه، أفادت «فلاي دبي» بأنه من المتوقع أن تصل شبكتها بحلول الصيف إلى أكثر من 100 وجهة، مشيرة إلى أن قوة ومرونة وسرعة استجابة قطاع الطيران في دولة الإمارات مكنتها من مواصلة النمو، والاستفادة من موقع دبي المحوري.

وذكرت الناقلة أنه، خلال الأسابيع الماضية، استأنفت «فلاي دبي» رحلاتها إلى معظم وجهاتها في شبكتها، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إضافة إلى وجهات مختارة في أوروبا وروسيا. وستستأنف الناقلة رحلاتها إلى وجهاتها الصيفية الموسمية والتي تشمل وجهات شهيرة مثل بودروم، ودوبروفنيك، وميكونوس، وسانتوريني، وتيفات، وغيرها، ابتداءً من 22 مايو 2026. كما أعلنت «فلاي دبي» أخيراً عن إطلاق رحلاتها اليومية إلى بانكوك، ثانية وجهاتها في تايلاند بعد كرابي، ابتداءً من الأول من يوليو 2026.

وإلى جانب شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» اللتين تتخذان من المطار مركزاً لعملياتهما، فإن أكثر من 40 شركة طيران دولية تعمل حالياً في مطار دبي الدولي، وذلك وفقاً لأحدث البيانات التي تعود إلى 22 مايو الجاري.

أكبر مطار في العالم

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم خلال عام 2025، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، للعام الـ12 على التوالي، بعد أن واصل على مدار العام الماضي تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولية، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات بالعالم، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي.

واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو قدره 3.1% مقارنة بالعام السابق، ليكون بذلك العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار. واستقبل المطار 18.6 مليون مسافر في الربع الأول 2026.