هيئات دولية تحذّر من نقص حاد في الوقود

حذّرت منظمات دولية عدة، من بينها صندوق النقد الدولي، والوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة التجارة العالمية، من خطر حدوث نقص في النفط هذا الصيف إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بسرعة.

وقال رؤساء المنظمات الدولية الثلاث، في بيان مشترك، إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية بسبب الخسارة الكبيرة في الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، وإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية سيمثل خطراً متزايداً على أمن الطاقة وأوضاع السوق، وبشكل أوسع، قدرة الاقتصاد على الصمود، إذا لم تعد حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها قبل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي.