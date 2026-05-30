تراجُع الدولار أمام العملات الرئيسة

واصل الدولار تراجعه أمام العملات الرئيسة، أمس، عقب تقارير عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.

وبلغ اليورو 1.1653 دولار ‌مرتفعاً 0.03% في التعاملات الآسيوية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني مستقراً عند 1.3445 دولار، بينما سجل الدولار الأسترالي 0.7164 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5946 دولار قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

كما ارتفع الين الياباني إلى 159.27 مقابل الدولار، مبتعداً عن مستوى 160 الذي دفع في السابق السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة.