طيران الإمارات تكشف عن كسوة احتفالية خاصة على إحدى طائراتها تكريماً لنادي أرسنال

كشفت طيران الإمارات عن كسوة احتفالية خاصة على إحدى طائراتها الإيرباص A380، وذلك تكريماً لنادي أرسنال، وذلك عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تدوينة على منصة ،إكس"، إن الخطوة تعكس عمق الشراكة الممتدة بين الطرفين والتزام الناقلة المستمر بربط الجماهير بأبرز اللحظات الرياضية العالمية.