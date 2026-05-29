سماعة رأس مزودة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «أنكر» الصينية إطلاق سماعة رأس لاسلكية جديدة، مزودة بشريحة ذكاء اصطناعي، وتقنية عزل ضوضاء فعالة.

وأوضحت الشركة أن شريحة الذكاء الاصطناعي (Thus) المدمجة بالسماعة «Soundcore Liberty 5 Pro» الجديدة، تُتيح إجراء عمليات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي بشكل محلي على سماعة الرأس، ما يوفر قوة معالجة ذكاء اصطناعي تفوق الجيل السابق من سماعات الرأس بمقدار 150 ضعفاً.

ويعمل ذلك على تحسين وظائف عزل الضوضاء الفعالة والمكالمات وجودة الصوت، بينما تتيح تقنية «HearID 5.0» تخصيص الصوت بناء على اختبارات السمع الفردية، وتأتي سماعة الرأس الجديدة مع علبة شحن تحتوي على شاشة صغيرة مدمجة.