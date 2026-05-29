«تي سي إل» تُطلق شاشة ألعاب سريعة

أطلقت شركة «تي سي إل» الصينية شاشة الألعاب «FFalcon Q5AD» السريعة، التي تمتاز بمعدل تحديث صورة أصلي يبلغ 280 هرتز، ويمكن رفعه إلى 300 هرتز، بشرط توصيل الشاشة بالكمبيوتر عبر منفذ DisplayPort 1.4، بدلاً من «HDMI 2.0»، بينما يبلغ زمن الاستجابة واحد مللي ثانية.

وذكرت الشركة أن شاشة الألعاب الجديدة تأتي بلوحة «Fast IPS» قياس 24.5 بوصة، ودقة وضوح تبلغ «1920×1080 بيكسل»، مع شدة سطوع تبلغ «400 قنديلة/م²» عبر الشاشة بأكملها.

وتمتاز شاشة الألعاب بتغطية نطاق الألوان «sRGB» بنسبة 99%، ونطاق الألوان «DCI-P3» بنسبة 93%. وتأتي شاشة الألعاب بهيكل مصنوع بالكامل من البلاستيك، بينما يسمح الحامل المرفق بإمالة الشاشة على نحو طفيف.