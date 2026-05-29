«ديوا» تعيد تدوير 1.3 مليون عبوة منذ أكتوبر 2022

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أن موظفيها أسهموا في تدوير 412 ألفاً و41 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم، خلال عام 2025، وذلك من خلال آلات التدوير الذكية التي توفرها الهيئة في عدد من مبانيها، وتعمل عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين.

وأوضحت أنه، منذ تركيب هذه الآلات في أكتوبر 2022 وحتى نهاية الربع الأول 2026، أسهم الموظفون في تحويل أكثر من 19 طناً من النفايات بعيداً عن المكبات، من خلال إعادة تدوير أكثر من 1.3 مليون عبوة بلاستيكية وألمنيوم، وأكدت «ديوا» أن هذه المبادرة تنسجم مع استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041، التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة النفايات.