متسوقون: عروض مراكز التسوق مفيدة للعائلات.. والأفضل لو سبقت «يوم العيد»

شهدت مراكز التسوق في دبي إقبالاً لافتاً من العائلات، مع طرح العديد من المتاجر عروضاً تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وانطلاق نسخة مايو 2026 من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتبدأ في اليوم الأول من عيد الأضحى وحتى 31 مايو الجاري.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إن العروض المطروحة مفيدة وتوفر خيارات متعددة للتسوق وشراء الهدايا، خصوصاً مع مواكبتها لفترة عطلة عيد الأضحى، وقضاء فترة طويلة في مراكز التسوق خلال أيام العطلة، لافتين إلى أنهم كانوا يفضلون طرح العديد من العروض قبيل دخول «يوم العيد»، نظراً لأن السلوك الاستهلاكي يقوم على شراء مستلزمات العائلات وأفرادها من ملابس وأحذية واحتياجات أخرى قبل دخول يوم العيد.

من جانبهم، قال مسؤولون في تجارة التجزئة، إن مواكبة العروض والتخفيضات الكبرى مع فترة عيد الأضحى أسهمت في تنشيط المبيعات بمعدلات متباينة، لاسيما مع تفضيل العديد من العائلات والمتسوقين عموماً زيارة مراكز التسوق خلال فترة العيد. ولفتوا إلى تفضيل العديد من العائلات قضاء فترة طويلة في مراكز التسوق، بما توفره من خدمات متكاملة، ما يزيد من فرص التسوق، وبالتالي ارتفاع مبيعات المحال التجارية.

آراء متسوقين

وتفصيلاً، قال المتسوق محمد عادل، لـ«الإمارات اليوم»: «طرحت متاجر مختلفة عروض عيد الأضحى، إضافة إلى فعالية (التخفيضات الكبرى) في مراكز التسوق بدبي، ما أتاح العديد من الخيارات والفرص لشراء الهدايا».

من جانبه، رأى المتسوق سامي إبراهيم أن عروض التخفيضات المطروحة حالياً في مختلف مراكز التسوق بدبي، مفيدة للمتسوقين والعائلات، وقال: «كان يمكن أن تكون أكثر فائدة لو كانت تلك العروض قبل دخول يوم عيد الأضحى، حيث جرت العادة أن يستعد المتسوقون، والعائلات خصوصاً لشراء الملابس والأحذية وغيرها من الاحتياجات».

أما المتسوق عمرو عبدالغني فقال إن العديد من العائلات تقضي وقتاً طويلاً في مراكز التسوق خلال فترة عطلة عيد الأضحى، لاسيما مع دخولنا فصل الصيف ودرجات الحرارة، ما يجعل من تلك العروض مفيدة للتسوق وشراء الهدايا والسلع المطروحة ضمن التخفيضات، متفقاً على أن «طرح العروض قبيل العيد كان سيكون مفيداً بشكل أكبر مع استعدادات العائلات للشراء لأبنائها»، وقال: «كان من الممكن استمرار تلك العروض خلال عطلة العيد وما بعدها».

في السياق نفسه، قال المتسوق محمد حسن إن «العروض المطروحة حالياً تتيح العديد من الفرص لشراء الهدايا، خصوصاً مع توسع العروض لتشمل منتجات أكثر تنوعاً مثل الإلكترونيات، والعطور، ومستحضرات العناية الشخصية، والتجميل، والمفروشات والأثاث، إلى جانب الملابس والأحذية».

تنشيط المبيعات

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في متجر للملابس الجاهزة، جاديش راكي، إن «العروض المطروحة خلال الفترة الحالية أسهمت في زيادة وتنشيط المبيعات بمعدلات متباينة، خصوصاً مع مواكبة تلك العروض فترة عطلة عيد الأضحى الطويلة، ما يتيح زيادة فرص التسوق مرات عديدة».

من جهته، لفت مسؤول المبيعات في متجر إلكترونيات، محمد منصور، إلى أن «مراكز التسوق شهدت إقبالاً لافتاً من العائلات والمتسوقين عموماً للاستفادة من عروض التخفيضات، والعيد، وفعاليات (3 أيام من التخفيضات الكبرى)»، مشيراً إلى أن تفضيل العديد من العائلات قضاء فترة طويلة في مراكز التسوق، وبما توفره من خدمات متكاملة، يزيد من فرص التسوق، وبالتالي ارتفاع مبيعات المحال التجارية.

أما مسؤول المبيعات في متجر للأحذية والمنتجات الجلدية، بايجو جوي، فقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «عروض التخفيضات التي استقطبت عدداً كبيراً من العائلات في مراكز التسوق بدبي أسهمت في تنشيط المبيعات بمعدلات كبيرة»، لافتاً إلى أن التخفيضات المطروحة خلال الفترة الحالية تتجاوز نسبتها 70% في العديد من المتاجر.