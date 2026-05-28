دعوة للراغبين بـ «تملُّك العقار الأول» في دبي

دعت دائرة الأراضي والأملاك، عبر موقعها الإلكتروني، الراغبين في تملك بيتهم الأول في دبي إلى «تسجيل الاهتمام» على موقعها الإلكتروني، وأوضحت الدائرة أن برنامج «تملّك العقار الأول» هو مبادرة مخصصة لدعم الأفراد الراغبين في شراء منزلهم الأول في دبي من خلال تقديم مجموعة مزايا حصرية تسهّل عليهم دخول سوق التملّك، لافتة إلى أن المزايا تشمل: أولوية الوصول إلى وحدات عقارية جديدة، وأسعاراً تفضيلية على الوحدات المحجوزة من قبل متعاملي البرنامج، وخطط دفع ميسَّرة لرسوم التسجيل عبر بطاقات ائتمان مختارة، فضلاً عن عروض تمويل تنافسية، كما يوفّر البرنامج مزايا إضافية للمواطنين الإماراتيين.