«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق في 2500 متجر بدبي

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، عن انطلاق نسخة مايو 2026 من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، لتتحول دبي خلالها إلى وجهة تسوق نابضة بعروض استثنائية.

وسيستفيد السكان والزوار من تخفيضات تصل إلى 90% في أكثر من 2500 متجر في المدينة، مع فرصة ربح شقة سكنية عند دخول السحب ضمن حملة «اربح منزلك في دبي» مع إنفاق 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة.

وأوضحت المؤسسة أن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تقام خلال الفترة من 27 وحتى 31 مايو، وتقدم عروضاً مميزة على الساعات الفاخرة والأزياء، موفرة تخفيضات استثنائية لفترة محدودة.

وبحسب «دبي للمهرجانات والتجزئة»، تتضمن العروض تخفيضات على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور من أبرز العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن عروض على قطع المجوهرات الفاخرة لدى المتاجر المشاركة. كما تشمل التخفيضات: الأحذية، والملابس والمعدات الرياضية، والعطور.

وأكدت المؤسسة أن العروض تشمل كذلك مستلزمات الأطفال من ملابس وإكسسوارات ومستلزمات غرف النوم، فضلاً عن تخفيضات كبيرة على الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية، من أجهزة تلفزيون، وهواتف ذكية، وأجهزة كمبيوتر محمولة ولوحية، أو ملحقات الألعاب.

ويمكن للمتسوقين تعزيز قيمة هذه التخفيضات من خلال الاستفادة من برامج الولاء المميزة، بما في ذلك «بلو ريواردز»، و«شير»، و«أمبر»، و«تيكت»، و«أورا»، و«بريفيليج بلاس»، و«ميوز»، و«شكراً»، و«كلوب أباريل»، و«سكاي واردز إيفري داي»، والتي توفر مزايا إضافية تشمل الاسترداد النقدي، ونقاط المكافآت، والتخفيضات، وأميال السفر.