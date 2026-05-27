الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط ومخاوف التضخم

تراجعت أسعار الذهب، أمس، ​متأثرة بمخاوف ارتفاع التضخم بعد أن أدى تجدد ‌التوتر بين الولايات ​المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار خام «برنت»، وإلى إلقاء ظلال من الشك على توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4521.80 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب (تسليم يونيو) دون تغيير عند 4522.5 دولاراً.

وقال المحلل في شركة الوساطة العالمية «أكتيف تريدز»، ريكاردو إيفانجليستا: «أدى عدم اليقين إلى ارتفاع أسعار النفط، ما زاد مخاوف التضخم وعزّز توقعات التشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأميركي، وشكّل عائقاً أمام الذهب الذي لا يُدر عائداً».