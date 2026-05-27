الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط ومخاوف التضخم
تراجعت أسعار الذهب، أمس، متأثرة بمخاوف ارتفاع التضخم بعد أن أدى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار خام «برنت»، وإلى إلقاء ظلال من الشك على توقعات أسعار الفائدة الأميركية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4521.80 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب (تسليم يونيو) دون تغيير عند 4522.5 دولاراً.
وقال المحلل في شركة الوساطة العالمية «أكتيف تريدز»، ريكاردو إيفانجليستا: «أدى عدم اليقين إلى ارتفاع أسعار النفط، ما زاد مخاوف التضخم وعزّز توقعات التشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأميركي، وشكّل عائقاً أمام الذهب الذي لا يُدر عائداً».
