عروض فندقية وتخفيضات في «صيف الشارقة 2026»

انطلقت أمس فعاليات «عروض صيف الشارقة 2026»، بتنظيم مشترك وتعاون بين هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتشمل مختلف أنحاء الإمارة، وتستمر حتى 31 أغسطس 2026.

ويشارك في الفعاليات، التي تستمر للمرة الأولى لمدة 100 يوم متتالية، مجموعة كبيرة من المنشآت الفندقية وكبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة.

وبدأ الموسم بعروض مميزة على الإقامة الفندقية والضيافة والأنشطة الترفيهية، ابتداء من أمس، تليها عروض واسعة من التخفيضات والعروض الحصرية على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، فضلاً عن برنامج متنوع من الفعاليات العائلية والتجارب السياحية، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية بما يعزز مكانة الشارقة وجهة صيفية رائدة للعائلات والزوار من داخل الدولة وخارجها.

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع: «إن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العائلية في المنطقة بفضل ما تتمتع به من تنوع في التجارب السياحية والثقافية والترفيهية والبيئية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وقطاع الضيافة المتنامي الذي يلبي تطلعات مختلف الزوار».

وأوضح أن «الهدف من (عروض صيف الشارقة 2026)، هو تقديم موسم استثنائي يتيح للعائلات والزوار الاستمتاع بتجارب متكاملة، تجمع بين الترفيه والاسترخاء والتسوق واكتشاف المعالم السياحية المتنوعة في الإمارة».

وأضاف أن «الفعاليات تعكس التزام إمارة الشارقة بتطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسلط الضوء على المقومات المميزة التي تمتلكها الإمارة».