هادي بدري: التعافي السريع والقوي لاقتصاد دبي أكد قدرته على الأداء تحت الضغوط

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري، أن دبي "ستواصل تألقها"، وستبقى "الخيار المفضل للباحثين عن مدينة المستقبل اليوم".

وقال بدري، في منشور عبر حسابه في منصة "لينكدإن"، إن اقتصاد دبي "قادر على الأداء تحت الضغوط"، مشيراً إلى أن زخم التعافي كان "قوياً وسريعاً"، فيما لا تزال المقومات التي تجعل الإمارة جاذبة للمكاتب العائلية والمستثمرين والشركات "ثابتة دون تغيير".

وأضاف أنه قاد وفداً من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للمشاركة في مؤتمر معهد ميلكن العالمي في لوس أنجلوس، حيث تم عقد لقاءات مع مستثمرين عالميين وصناع قرار، وبناء علاقات جديدة، واستعراض سجل دبي وإنجازاتها عن قرب.

وأشار إلى أن الوفد استعرض نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يشكل جوهر آلية عمل دبي، وما يجعل الإمارة "متميزة وقادرة على مواجهة التحديات بعزم".

وأوضح بدري أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي "فريد بالفعل"، وهو ما يمكن الإمارة من "التحرك بسرعة، والتخطيط على المدى الطويل، ومواصلة تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف أن السعي نحو التميز من أجل سكان المدينة والمستثمرين والشركات "لا يتوقف أبداً".