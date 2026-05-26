«العربية مصر» تطلق رحلات مباشرة بين الإسكندرية وعمّان

أعلنت شركة «العربية مصر»، أمس، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين مدينة الإسكندرية والعاصمة الأردنية عمّان، ابتداءً من 15 يونيو 2026.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن الرحلات الجديدة ستنطلق بين مطاري برج العرب الدولي ومدينة عمّان بمعدل أربع رحلات أسبوعياً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسعدنا إطلاق خدمتنا الجديدة المباشرة بين الإسكندرية وعمّان كجزء من شبكة وجهات الشركة المتنامية، انطلاقاً من مصر».

وأضاف: «تعكس هذه الخطوة التزامنا بتعزيز التواصل الثقافي والتجاري بين مصر والأردن، إلى جانب تقديم تجربة سفر مميزة وذات قيمة لمتعاملينا».

وتواصل «العربية مصر» خدمة متعامليها من خلال شبكة وجهاتها المتنامية، انطلاقاً من مراكز عملياتها في القاهرة والإسكندرية، وبعد إضافة الرحلات الجديدة إلى عمّان، تسير الناقلة رحلاتها إلى وجهات مختلفة، تشمل: ميلان بيرغامو، وأبها، والدمام، والقصيم، وجيزان، وحائل، وجدة، والرياض، وتبوك، والطائف، والكويت، ومسقط، وإسطنبول (مطار صبيحة).