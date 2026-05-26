طلب قوي يرفع أسعار الإقامة في المنتجعات الشاطئية إلى مستوياتها المعتادة

أظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم» ارتفاع أسعار الغرف الفندقية، ضمن المنتجعات الشاطئية في دبي، إلى مستويات الذروة المعتادة، خلال عطلة عيد الأضحى الحالية، حيث تبدأ أسعار الإقامة لليلة واحدة في عدد من المنتجعات الشاطئية من 1500 درهم، لتصل في منتجعات فاخرة إلى نحو 12 ألف درهم.

وقال مسؤولان في قطاع الفنادق والضيافة إن السياحة الداخلية تسجل أداءً قوياً وأقوى مواسمها على الإطلاق، وتواصل لعب دور رئيس في دعم أداء القطاع الفندقي، مؤكدين أن الأسعار الحالية للفنادق قاربت مستويات عطلة عيد الأضحى، خلال العام الماضي 2025.

ارتفاع الأسعار

ووفقاً للمسح، فقد بدأت أسعار الإقامة لليلة واحدة في عدد من المنتجعات الشاطئية من 1500 درهم، ووصلت في بعض المنتجعات الفاخرة إلى نحو 12 ألف درهم شاملة للضرائب والرسوم، خلال منتصف الأسبوع الجاري، في وقت سجلت منشآت الضيافة الواقعة على «شاطئ جميرا» و«جزيرة النخلة» أعلى معدلات الطلب خلال فترة عيد الأضحى.

كما سجلت فنادق في «جزيرة النخلة» نسب إشغال وصلت إلى 100%، اعتباراً من يوم أول من أمس، في حين أصبحت غرف منتجع شاطئي من فئة خمس نجوم، مكوّن من 500 غرفة، كاملة الإشغال، منذ نهاية الأسبوع الماضي، وسيستمر «الإشغال الكامل» طوال عطلة عيد الأضحى، وفقاً للمسح.

من جانبها، أظهرت بيانات مواقع حجز إلكترونية نفاد أكثر من 90% من الغرف المعروضة لديها ضمن فئة «خمس نجوم»، فيما تجاوزت نسبة النفاد في المنتجعات الشاطئية نحو 95% من الغرف المعروضة لديها، وواصلت هذه المنتجعات إتاحة العروض التي تمنح مزايا للعائلات، تشمل الإقامة والطعام مجاناً للأطفال.

وفي المقابل، لاتزال العديد من الفنادق، خصوصاً ضمن فئة «أربع نجوم» وفنادق المدينة تطرح عروضاً ترويجية لجذب الحجوزات المتبقية، شملت خصومات على الإقامة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مزايا إضافية للعائلات، مثل إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون 12 عاماً، ومرونة في أوقات تسجيل الدخول والخروج، فضلاً عن أرصدة مجانية يمكن استخدامها داخل الفندق على خدمات الطعام.

كما لجأت بعض الفنادق من الفئة المتوسطة إلى تعزيز عروضها عبر منح نزلائها تذاكر مجانية، أو دخولاً مجانياً إلى مرافق ووجهات ترفيهية في دبي، لزيادة جاذبية باقات الإقامة خلال العطلة، مع إتاحة مرونة في عمليات الإلغاء بدون رسوم.

وأظهرت عروض منشورة على مواقع الفنادق وشبكات الحجز أن بعض المنشآت الفندقية من الفئة المتوسطة قدمت ترقيات مجانية للغرف، وخصومات وصلت إلى 30% على المطاعم، إضافة إلى عرض: «الإقامة مع وجبتي إفطار وعشاء» للعائلات، كما تضمنت بعض الباقات إمكانية تسجيل دخول مبكر وخروج متأخر حتى ساعات المساء.

مستوى قياسي

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن السياحة الداخلية سجلت خلال عطلة عيد الأضحى الحالي مستوى قياسياً من حيث معدلات الطلب، مع الإقبال الكبير على قضاء العطلات القصيرة داخل الدولة، مشيراً إلى أن الطلب ارتفع بشكل كبير منذ الإعلان عن العطلة الطويلة، مع تسارع وتيرة الحجوزات.

وأضاف أن المتعاملين حرصوا أيضاً على الاستفادة من العروض والباقات الترويجية التي طرحتها الفنادق والمنتجعات بمناسبة عيد الأضحى، خصوصاً الشريحة التي فضلت عدم السفر وقضاء عطلة داخلية.

وأكد خوجلي أن الأسعار الحالية للفنادق قاربت مستويات عطلة عيد الأضحى، خلال العام الماضي 2025، في مؤشر واضح على الطلب القوي، مشيراً إلى أن الحجوزات الفندقية شهدت زخماً واضحاً خلال الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تزداد بالنسبة للحجوزات الأخيرة.

السياحة الداخلية

في السياق نفسه قال المدير التنفيذي لفندق «بلازو فيرساتشي دبي» ومؤسس شركة «بلازو للضيافة»، منذر درويش: «إن الحجوزات التي تلقتها السوق تؤكد استمرار الطلب المرتفع على الإقامة الفندقية». وأضاف: «بالنسبة لبعض أيام العطلة، فقد تم تسجيل معدلات إشغال كاملة تقريباً».

وأكد درويش أن «السياحة الداخلية تسجل أداءً قوياً وأقوى مواسمها على الإطلاق، وهي تواصل لعب دور رئيس في دعم أداء القطاع الفندقي، وسط إقبال متزايد من العائلات والمقيمين على العروض التي تجمع بين الإقامة والطعام والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى الباقات التي تتضمن مزايا للأطفال».

وأضاف أن «مؤشرات الطلب الحالية تعكس استمرار جاذبية دبي، وجهة سياحية بارزة، في ظل تنوع الخيارات الفندقية والترفيهية، ومرونة العروض التي تقدمها المنشآت الفندقية لمختلف شرائح الزوار».

