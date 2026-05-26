منافذ بيع تطرح «تخفيضات موسعة» بمناسبة «العيد»

طرحت منافذ بيع وتعاونيات في دبي والشارقة، أخيراً، عروض تخفيضات موسعة بمناسبة عيد الأضحى، حيث راوحت نسب التنزيلات بين 20 و60%.

ورصدت «الإمارات اليوم» شمول العروض العديد من السلع الغذائية، أبرزها الدواجن واللحوم والأرز، وزيوت الطهي ومنتجات الألبان، إلى جانب الحلويات والشوكولاتة والفواكه، كما شملت التخفيضات الأجهزة الإلكترونية والملابس الجاهزة والعطور.

وأكد مستهلكون أن هذه العروض، التي طرحت قبيل العيد، وفرت خيارات تسوق متنوعة، لاسيما مع توسع منافذ بيع في طرحها، وشمولها سلعاً غذائية واستهلاكية متعددة.

من جهتهم، قال مختصون في قطاع تجارة التجزئة إن اختيار المنتجات المشمولة بالعروض، جاء لتلبية احتياجات المستهلكين خلال العيد، سواء ما يتعلق بالمواد الغذائية أو مستلزمات وهدايا المناسبة، مشيرين إلى أن هذه العروض تأتي في ظل المنافسة بين منافذ البيع المختلفة لاستقطاب المتسوقين.

وتفصيلاً، قال المستهلك عماد حسن إن طرح العديد من منافذ البيع والتعاونيات، أخيراً، عروض تخفيضات بمناسبة عيد الأضحى، ساعد المستهلكين على الحصول على بدائل متعددة عند شراء احتياجات العيد، مشيراً إلى أن بدء العروض قبل فترة كافية من العيد منح الأسر فرصة أفضل للتخطيط للتسوق والاستفادة من الأسعار المخفضة.

من جانبه، ذكر المستهلك محمود عبدالغني أن العروض الحالية في الأسواق، تتيح للعائلات شراء مستلزمات العيد بأسعار مخفضة، خصوصاً مع تنوع العروض التي تشمل السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة، مثل الملابس والعطور والإلكترونيات.

بدورها، قالت المستهلكة دينا إبراهيم إن التخفيضات المطروحة حالياً جاءت بشكل واسع، وشملت عدداً كبيراً من المنافذ التجارية، سواء المتوسطة أو الكبرى، لافتة إلى أن العروض تضمنت العديد من السلع الغذائية الأساسية، لاسيما اللحوم والدواجن والأرز والفواكه، وهي من المنتجات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب قبل عيد الأضحى وخلاله.

وفي السياق ذاته، قال مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة مراكز «اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن المجموعة حرصت على إطلاق عروض عيد الأضحى في وقت مبكر قبل حلول العيد، بهدف منح المستهلكين الوقت الكافي لشراء احتياجاتهم الخاصة بموسم العيد قبل بدء الإجازة الرسمية.

وأضاف أن التخفيضات جاءت بشكل موسع لتشمل مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، بما يتوافق مع متطلبات الأسر خلال موسم عيد الأضحى، الذي يشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستهلاك والشراء.

من جهته، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن عروض تخفيضات موسم عيد الأضحى تم إعدادها لتتناسب مع احتياجات المستهلكين خلال هذه المناسبة، مشيراً إلى أنه تم اختيار المنتجات المشمولة بالتخفيضات لتغطي السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة، إلى جانب منتجات العناية الشخصية وغيرها من المستلزمات التي يزداد الإقبال عليها في موسم العيد.

وأكد مدير المشتريات في أحد منافذ التجزئة، محمد سعيد، أن العديد من عروض تخفيضات عيد الأضحى بدأت قبل أيام من العيد، وتستمر حتى بعد انتهاء عطلة العيد، ما يمنح المستهلكين مرونة أكبر للاستفادة من التخفيضات والتسوق على فترات متعددة بدلاً من التزاحم في وقت واحد.

وأوضح سعيد أن هذه العروض تأتي في ظل المنافسة القوية بين منافذ البيع المختلفة لاستقطاب المتسوقين خلال موسم عيد الأضحى، الذي يعد من المواسم التجارية ذات الطلب الاستهلاكي المرتفع، ما يدفع الكثير من المنافذ إلى طرح تخفيضات وعروض متنوعة، بهدف زيادة مبيعاتها وحصتها السوقية خلال هذه الفترة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، بأن التعاونية أطلقت أخيراً حملاتها الترويجية الخاصة بعيد الأضحى، والتي تتضمن باقة واسعة من العروض والتخفيضات على مئات السلع الغذائية وغير الغذائية الأكثر استهلاكاً، وذلك في مختلف الفروع والمنصات الرقمية التابعة للتعاونية.

وقال الهاشمي إن عيد الأضحى يمثل واحداً من أهم المواسم التجارية بالنسبة لقطاع التجزئة، الأمر الذي يدفع التعاونية إلى رفع مستوى الجاهزية التشغيلية بشكل مبكر، سواء عبر زيادة المخزون، أو دعم فرق العمل، أو تعزيز الخدمات اللوجستية داخل الفروع، بهدف تلبية الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المتسوقين خلال الأيام التي تسبق العيد وفترة إجازة العيد، وأضاف أن التعاونية عملت على تعزيز مخزونها في مختلف الأقسام، لاسيما المنتجات الغذائية الطازجة التي تشهد إقبالاً مرتفعاً خلال موسم العيد، مثل اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه، إلى جانب مستلزمات الضيافة والمواد الاستهلاكية الأساسية التي تعتمد عليها الأسر بشكل كبير خلال الاحتفالات والمناسبات العائلية المرتبطة بعيد الأضحى.

«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق غداً

تستعد دبي لاستقبال واحدة من أبرز فعاليات التسوق في المدينة، مع عودة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، مقدّمة حسومات استثنائية تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من المنتجات لدى أكثر من 500 علامة تجارية، عبر آلاف المتاجر والمنصات الإلكترونية في مختلف أنحاء الإمارة.

وتُقام الفعالية خلال الفترة من 27 حتى 31 مايو، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى، وتشمل عروضاً الأزياء، والتجميل، والإلكترونيات، ونمط الحياة العصرية، والأدوات المنزلية، والإكسسوارات، والساعات، والمجوهرات.