«مالية الشارقة» تنظّم ملتقى إعداد الموازنة العامة

نظمت دائرة المالية المركزية في الشارقة ملتقى إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2027، بالتعاون مع مركز التدريب المالي التابع للدائرة، وفريق عمل الملتقى المالي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي، وتعزيز كفاءة إعداد الموازنات وفق أفضل الممارسات المالية، بما يدعم توجهات حكومة الشارقة نحو تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأفادت الدائرة، في بيان، أمس، بأن الملتقى شهد حضور ممثلي الجهات الحكومية في الشارقة، وتضمن جلسات ومحاور ركزت على تطوير آليات إعداد الموازنات، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للجهات الحكومية، استعداداً لإعداد مشروع الموازنة.