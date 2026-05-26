253.6 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 5 أشهر

سجلت سوق العقارات في دبي، منذ بداية العام الجاري، أداءً قوياً، يعكس استمرار زخمها واستقرارها، في تأكيد على استمرار تنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مدعومة بتنوع الفرص الاستثمارية والمشروعات العقارية المطروحة في الإمارة، حيث سجلت الإمارة مبيعات بقيمة 253.59 مليار درهم، في خمسة أشهر، وبإجمالي تصرفات تجاوز 371.85 مليار درهم.

وقال خبيران عقاريان لـ«الإمارات اليوم» إن تسجيل مبيعات عقارات دبي نمواً متزايداً، يعد مؤشراً إلى مدى قوى واستدامة القطاع، لافتين إلى أن زيادة التنوع في طرح المشروعات الجديدة أسهم في جذب المزيد من المستثمرين.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي التصرفات العقارية في دبي، منذ بداية العام الجاري حتى أمس، نحو 371.85 مليار درهم، نتجت عن تنفيذ 91 ألفاً و515 معاملة.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي مبيعات عقارات دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 253.59 مليار درهم، بعد تنفيذ 72 ألفاً و90 صفقة، توزعت بين 59 ألفاً و407 مبايعات لوحدات سكنية، و6546 مبايعة لمبانٍ و6137 مبايعة لأراضٍ، وسجلت معاملات الرهن العقاري نحو 91.75 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الهبات، نحو 26.51 مليار درهم، عبر تنفيذ 3488 معاملة.

وعلى الصعيد الشهري، سجلت مبيعات عقارات دبي خلال معاملات مايو الجاري (منذ بداية الشهر حتى أمس آخر يوم تداولات)، 29.23 مليار درهم، بعد تنفيذ 10 آلاف و298 معاملة، شملت بيع 9088 مبايعة لوحدات سكنية و622 مبايعة لمبانٍ، و588 مبايعة لأراضٍ.

ووفقاً لبيانات «أراضي دبي»، بلغت قيمة الرهونات 17.54 مليار درهم، نتجت عن 2404 معاملات، فيما سجلت الهبات 4.8 مليارات درهم، من خلال 737 معاملة.

وبذلك بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي، خلال مايو، نحو 51.57 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي عدد التصرفات 13 ألفاً و439 معاملة.

وتعقيباً، قال الخبير العقاري المدير العام في شركة «عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «مبيعات عقارات دبي شهدت نمواً متزايداً منذ بداية العام الجاري مع استمرار زيادة ثقة المستثمرين في دبي عبر شراء وحدات عقارية مختلفة، ما يؤشر إلى مدى قوة القطاع العقاري في الإمارة ومدى جاذبيته في الاستمرار باستقطاب المستثمرين».

وأضاف أن «الأوضاع الإقليمية والمتغيرات الاقتصادية حول العالم، لم تؤثر في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم لشراء عقارات في دبي، بحسب بيانات المبيعات العقارية المسجلة في دبي منذ بداية العام».

وأشار رمضان إلى أن «طرح العديد من المشروعات العقارية الجديدة، أسهم في جذب المزيد من المستثمرين، خصوصاً مع ارتفاع معايير التنوع عبر تلك المشروعات، والتي تلبي الاحتياجات المختلفة للمستثمرين، سواء من خلال مشروعات تتسم بالفخامة، أو مشروعات تمتاز بالتقنيات الذكية الحديثة»، مبيناً أن «زيادة التنوع عامل قوي من عوامل الدعم التي تسهم في استمرارية جذب المستثمرين مع ارتفاع جدوى وعوائد الاستثمار في عقارات دبي».

من جهته، قال الخبير العقاري مدير شركة «منارة الشاطئ للعقارات»، فؤاد جاسم، «إن نمو مبيعات العقارات في دبي، وتسجيلها معدلات قياسية، يؤشر إلى مدى قوة واستدامة القطاع في جذب المستثمرين من مختلف دول العالم»، لافتاً إلى أن قطاع العقارات المحلي يعد من القطاعات الاستثمارية الأكثر جذباً للمتعاملين مع الثقة في مدى استقرار عوائده على المدى الطويل.

وأضاف أن الطلب على شراء العقارات في دبي مستمر في تسجيل معدلات نمو قياسية، وفقاً للمؤشرات المرصودة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن عقارات دبي أثبتت قدرتها على تجاوز أي متغيرات مع الحفاظ على معدلات جاذبية مرتفعة في استقطاب المستثمرين، سواء من المقيمين داخل الدولة أو من مختلف الدول.

