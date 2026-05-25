الإمارات والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال الاستدامة ومؤتمر المياه 2026

التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة عبدالله بالعلاء، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة في مجالات الطاقة والاستدامة والأولويات المتعلقة بالمياه.

وناقش الجانبان الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي دعماً للتنمية المستدامة، لا سيما من خلال الشراكات العملية والحلول المبتكرة والمبادرات التي تسهم في تسريع التقدم نحو تحقيق الأولويات العالمية.

كما سلط اللقاء الضوء على التحضيرات المتعلقة بـ"مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026"، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، حيث من المتوقع أن يشكل المؤتمر منصة عالمية مهمة لتسريع التنفيذ، وحشد الشراكات والتمويل، وتعزيز موقع ملف المياه ضمن أجندة التنمية المستدامة، من خلال ترجمة الزخم السياسي للمؤتمر إلى مبادرات وشراكات عملية.

وأكد بالعلاء التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لدعم نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمساهمة في مخرجاته.

وأشار إلى أن دولة الإمارات منفتحة على الشراكات العالمية بشأن الاستثمارات والمبادرات المتعلقة بالمياه، بما في ذلك المجالات المرتبطة بمرونة المياه والابتكار والإدارة المستدامة للموارد المائية والحلول العملية التي يمكن أن تدعم التقدم الجماعي.

كما شدّد على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه، مشيراً إلى أن المياه تُعد محوراً أساسياً للتنمية المستدامة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي. كما جدد التأكيد على التزام دولة الإمارات بدفع أجندة تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والجهات المعنية ذات الصلة لتحقيق أثر ملموس في هذا الملف الحيوي.

وأكد اللقاء قوة الشراكة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، والالتزام المشترك بتعزيز التعاون العملي الشامل والقائم على الحلول، دعماً لأولويات الاستدامة العالمية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.