«غرفة دبي» تنظّم 510 اجتماعات عمل ثنائية بين شركات دبي وإثيوبيا

اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى غانا وإثيوبيا، بتنظيم 510 اجتماعات عمل ثنائية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين شركات من دبي ونظيرتها في إثيوبيا، بهدف استكشاف فرص التعاون وإبرام شراكات جديدة في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.

وسجلت الغرفة في أديس أبابا رقماً قياسياً في عدد الاجتماعات الثنائية التي تنظمها بين شركات دبي وشركات الأسواق التي تزورها، بلغ 510 اجتماعات ثنائية، وهو الأعلى منذ إطلاق مبادرة «آفاق واسعة للتوسع الخارجي» في عام 2023، الخاصة بدعم شركات دبي في جهود التوسع الخارجي في الأسواق العالمية.

وأكدت «غرفة دبي» أن تسجيل هذا الرقم القياسي يعكس ثقة مجتمعات الأعمال العالمية بأهمية منظومة الأعمال، ومكانة دبي، والرغبة المتزايدة من الشركات الخارجية بتعزيز الروابط والشراكات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال في دبي.

ونظمت «غرفة دبي» ضمن إطار برنامج البعثة التجارية منتدى «دبي - إثيوبيا للأعمال»، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى إثيوبيا، والغرفة الإثيوبية للتجارة والهيئات القطاعية، وغرفة أديس أبابا للتجارة والهيئات القطاعية، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، حيث شارك في المنتدى 669 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص الشراكة بين أعضاء وفد دبي ومجتمع الأعمال الإثيوبي.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية بين دبي وإثيوبيا، انطلاقاً من حرصنا على بناء جسور تعاون مثمرة تفتح شراكات جديدة بين شركات القطاع الخاص»، لافتاً إلى أن هذه البعثة التجارية فرصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر بين الشركات واستكشاف الإمكانات الواعدة التي تزخر بها السوق الإثيوبية، بما يدعم خطط التوسع الخارجي لشركات دبي، ويحفّز إقامة شراكات نوعية.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى إثيوبيا، ممثلون عن 21 شركة عاملة في دبي، ضمن قطاعات متنوعة تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والإلكترونيات، والهندسة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إضافة إلى الأغذية والمشروبات، والتصميم الداخلي، والتعدين والنفط والغاز، إلى جانب الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة والتغليف والمنسوجات والملابس الجاهزة.

يذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا بلغت 22.3 مليار درهم في عام 2025، بنسبة نمو سنوي قدرها 236.6%، في حين انضمت 91 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول 2026، ليصل إجمالي عدد الشركات الإثيوبية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 1676 شركة بنهاية الربع الأول 2026.