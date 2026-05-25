«ديوا»: الإماراتيات يشغلن المناصب الإشرافية بنسبة 100%

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن وصول إجمالي عدد الموظفات في الهيئة إلى 1932 موظفة، مؤكدة أن نسبة الموظفات اللاتي يشغلن مناصب إشرافية في الهيئة تبلغ 9.7%، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، في وقت تتولى الموظفات الإماراتيات جميع هذه المناصب بنسبة 100%.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات آمنت في وقت مبكر بأهمية تمكين المرأة وتأهيلها، وأن تعزيز دورها الجوهري في دفع مسيرة التنمية الوطنية شرط أساسي لتحقيق الأهداف المنشودة بشكل أسرع وأعمق وضمان استدامة الإنجازات، وأكد الطاير خلال لقائه عضوات اللجنة النسائية في الهيئة، مواصلة الهيئة مساعيها لتعزيز إسهام المرأة في العمل الحكومي المتميز، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأضاف خلال اللقاء، الذي حضره النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، الدكتور يوسف الأكرف: «أرسى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نهجاً رائداً يقوم على إحاطة المرأة بكل سبل العناية والدعم، وتواصل القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توفير كل المقومات التي تتيح للمرأة الإبداع والابتكار والتفوق والتميز».

بدورها، قالت رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، فاطمة محمد الجوكر: «نحرص على استثمار ريادة الهيئة في مجال الابتكار والتحول الرقمي، وتوظيف شراكات الهيئة الاستراتيجية لإطلاق المبادرات والفعاليات والبرامج التي تعزز التمكين القيادي والاقتصادي والمهني والاجتماعي للموظفات، والارتقاء بسعادتهن وجودة حياتهن».

ووفقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي، يبلغ إجمالي عدد الموظفات في الهيئة 1932 موظفة من بينهن 845 موظفة في وظائف هندسية وفنية، و1083 موظفة في مناصب إدارية ومناصب على مستوى الإدارة الوسطى، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية، كما تبلغ نسبة الموظفات اللواتي يشغلن مناصب إشرافية في الهيئة 9.7%، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، وتتولى الموظفات الإماراتيات جميع هذه المناصب بنسبة 100%.